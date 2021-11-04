Великобритания первой в мире одобрила применение таблеток для лечения COVID-19 (26)

2021.11.05 (26)2021.11.04 (27) →
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- В Харькове проведут испытания таблеток от COVID-19 компаний Pfizer и Merck : Харків Тimes 11:47
- В Украине проведут испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса : Власти.нет 11:46
- Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса : RUpor.info 11:43
- Появились таблетки для лечения COVID-19 в домашних условиях : From-UA.com 11:36
- Британия - первая страна в мире, одобрившая препарат от COVID-19, который можно принимать дома : MY.UA 11:01
- 10:31 / 05.11.2021 Британия - первая страна в мире, одобрившая таблетки от коронавируса : Багнет 11:01
- Британия первой в мире одобрила использование таблеток компании Merck для лечения COVID-19 : Одесские Ведомости 10:54
- В Харькове начнут тестировать таблетки от COVID-19: что о них известно : Сегодня.ua 10:46
- В Великобритании приняли невероятное решение для лечения коронавируса : Восточный проект 10:17
- В Британии одобрили экспериментальный препарат "Молнупиравир" для лечения коронавируса : Новости N 10:13
- Британия первой в мире одобрила таблетки от СOVID-19: будут эффективны и против будущих штампов : Херсон Daily 10:08
- Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19: Будут эффективны против будущих штаммов коронавируса : Цензор.Нет 10:02
- Великобритания первой в мире одобрила использование молнупиравира для лечения коронавируса : Экономика от Пророка 09:34
- В Украине начинают клинические испытания таблеток от коронавируса: что известно : Николаевский центр журналистских расследований 09:12
- Британия первая страна в мире, которая выдала разрешение на таблетки от вируса : Бджола 08:17
- 05.11.2021, 07:21 Великобритания одобрила использование таблеток для лечения COVID-19 : В Час Пик 08:16
- В Британии одобрили экспериментальный препарат молнупиравир для лечении коронавируса : Новости N 05:13
- Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса : Ukr-Today.com 04:52
- Британия первой в мире одобрила пилюли против COVID-19 : MY.UA 04:46
- В Великобритании приняли невероятное решение для лечения коронавируса : Подробности.ua 02:41
- МОЗ одобрило испытание в Украине лекарств против COVID-19 : Слово і Діло 02:13
- Британия - первая страна, одобрившая таблетки от коронавируса : 112.ua 01:00