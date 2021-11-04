Великобритания первой в мире одобрила применение таблеток для лечения COVID-19 (26)

Газета День 2021.11.04 21:28

4 ноября, 2021 - 19:54 Фото: Reuters Британский регулятор по вопросам лекарственных средств одобрил применение первых таблеток для лечения COVID-19 "Молнупиравир" компании Merck. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC. "Сегодня исторический день для нашей страны, поскольку Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила противовирусный препарат от COVID- 19, который можно принимать дома", - заявил министр здравоохранения