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В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака

В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака (1)

ForUm 2021.11.04 20:35
04.11.2021 20:07 Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и установил названия 2 площадей, сквера и улицы, сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА. В частности, переименовали в Святошинском районе: - улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа); - улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
УЛИЦА, ПЕРЕУЛОК, КИЕВ, СКВЕР, ПЕЧЕРСК, ДЕЯТЕЛЬ, Сикевич, Бабия, Гуляницкий, Кузнецов, Заломов, Костомаров, Забилы, Слипака, Слепыш, Москва, Киев, Украина, Севастополь, HU
2021.11.05 (1)

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