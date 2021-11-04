В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака (1)

ForUm 2021.11.04 20:35

04.11.2021 20:07 Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и установил названия 2 площадей, сквера и улицы, сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА. В частности, переименовали в Святошинском районе: - улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя, поэта и литературоведа); - улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);