В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака (1)

ForUm 2021.11.04 20:35
04.11.2021 20:07
Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и установил названия 2 площадей,
сквера и улицы, сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА.
В частности, переименовали в Святошинском районе:
- улицу Николая Кузнецова на улицу Олеся Бабия (в честь украинского
писателя, поэта и литературоведа);
- улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого,
общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);
УЛИЦА, ПЕРЕУЛОК, КИЕВ, СКВЕР, ПЕЧЕРСК, ДЕЯТЕЛЬ, Сикевич
, Бабия
, Гуляницкий
, Кузнецов
, Заломов
, Костомаров
, Забилы
, Слипака
, Слепыш
, Москва
, Киев
, Украина
, Севастополь
, HU