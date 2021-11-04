Одесского депутата Дарта Вейдера штрафанули во Львове (7)

Соцпортал 2021.11.04 23:39

23:00, 04.11.2021 Депутат, которого нет, попался на ПДД во Львове Александра Григорьева Галицкий райсуд Львова оштрафовал за нарушение правил дорожного движения одессита Дарта Вейдера. Одесский депутат обязан теперь заплатить 1700 грн за неправельно закрепленные номерные знаки на своем "дырчике". В решении суда указано, что Вейдер является депутатом Одесского горсовета, но такого депутата в горсовете Одессы нет

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