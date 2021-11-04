Пожар на территории Киево-Печерской лавры: пострадали три человека (2)

NewsWeek 2021.11.04 19:07
КИЕВ. 4 ноября. NW. В пожаре, который произошел сегодня в мастерской по
росписи икон на территории Киево-Печерской лавры, пострадали трое людей. Об
этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает NW.
Цитата
"По предварительной информации, трое человек пострадали: один из
пострадавших выпрыгнул из окна (у него подозрение на перелом), еще двое
человек надышались угарным газом", - говорится в сообщении.
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, Украина