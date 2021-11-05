Кулеба высказался о возможном исключении Украины из зеленого списка ЕС (41)

Новое Время 2021.11.05 12:16

5 ноября, 12:00 По словам Кулебы, тотального закрытия границ Евросоюза не будет (Фото: REUTERS/Ammar Awad) Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о возможном исключении Украины из зеленого списка, куда включены страны, гражданам которых разрешены путешествия на территории ЕС. Об этом украинский министр написал у себя в Twitter. "После исключения Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ