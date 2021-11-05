Кулеба высказался о возможном исключении Украины из зеленого списка ЕС (41)

2021.11.05 (41)2021.11.04 (22) →
- Вот и все: в ЕС исключили Украину из списка COVID-безопасных стран : Dnepr.Info 14:28
- Украину исключили из "зеленого списка" ЕС: нас не пустят в Европу? : MY.UA 14:17
- 5 ноября, 2021, 13:35 После исключения Украины из "зеленого списка" закрытия границ ЕС не будет, - МИД : Zik 14:17
- В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ : УП: Економічна правда 14:04
- В ЕС готовы исключить Украину из "зеленого" списка : ЗаКиїв.com 14:03
- 2021-11-05 14:30:00 В ЕС исключили Украину из списка безопасных для путешествия стран : Mintrans 14:02
- В ЕС таки решили исключить Украину из "зеленого" списка - в МИД разъяснили, запретят ли украинцам въезд в Европу : 5 Канал 14:01
- В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ : Kramatorsk.info 13:54
- На следующей неделе ЕС исключит Украину из "зелёного" списка : UA.news 13:50
- 5 ноября 2021 13:38 ЕС исключит Украину из списка "зеленых" стран. В МИДе рассказали, к чему готовиться украинцам : thePage 13:47
- Глава МИД Кулеба рассказал о последствиях исключения Украины из "зеленого" списка ЕС : Центр журналистских расследований 13:47
- Украину исключат из "зеленого" списка ЕС: что изменится : IPnews 13:46
- Украину исключили из "зеленого списка" ЕС: в МИД пояснили последствия : Слово і Діло 13:43
- Украину исключили из "зеленого списка" ЕС : Hubs 13:42
- Евросоюз исключил Украину из "зеленого" списка: закроют ли границы : Парламент.UA 13:41
- Украину исключили из "зеленого списка" ЕС: что это означает : Хвиля 13:37
- Украину исключили из "зеленого" списка Евросоюза: что это значит : Факти 13:35
- В ЕС одобрили исключение Украины из зеленого списка - СМИ : Новое Время 13:31
- Украину исключили из "зеленой" зоны ЕС, но МИД просит не волноваться : Ракурс 13:27
- Украину исключили из "зеленого списка" ЕС : Нова Влада 13:12
- Послы ЕС исключили Украину из "зеленого списка" поездок : Lenta.ua 13:08
- Ноябрь, 05 в 12:55 Тотального закрытия границ не будет: Кулеба об исключении Украины из зеленого списка ЕС : ICTV Факти 13:07
- Послы ЕС приняли решение об исключении Украины из "зеленого списка": что говорят в МИД : From-UA.com 13:06
- Пандемия COVID: ЕС с 9 ноября исключит Украину из зеленого списка : Запорожские вести 13:05
- В ЕС решили исключить Украину из "зеленого" списка: Кулеба ответил, запретят ли украинцам въезд в Европу : УНИАН 13:02
- ЕС исключил Украину из "зеленого списка" стран для путешествий. Официально об этом объявят в понедельник : Страна.ua 13:01
- "Зеленый список": в МИД рассказали, закроет ли Европа границы для украинцев : Вести.ua 12:46
- Исключение Украины из "зеленого списка" ЕС: будет ли тотальное закрытие границ : Судебно-юридическая газета 12:43
- В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе : ОстроВ 12:40
- В ЕС согласовали исключение Украины из списка безопасных государств : Gazeta.ua 12:36
- В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ : Business Information Network 12:32
- Украину исключат из "зеленого списка" ЕС со следующей недели: в МИД уже отреагировали : APnews.com.ua 12:30
- Послы ЕС приняли решение касаемо исключения Украины из "зеленой зоны". Что изменится? : ZN,UA 12:18
- Кулеба высказался о возможном исключении Украины из зеленого списка ЕС : Новое Время 12:16
- В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ : УП Європейська правда 12:04
- В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" на следующей неделе - СМИ : Українська правда 11:41
- Украина с понедельника покинет "зеленую" зону ЕС : Главное 11:36
- Украину все же исключат из "зеленого списка" ЕС : E-News 09:31
- Украину планируют исключить из "зеленого" списка ЕС : Херсон Daily 09:08
- Украину планируют исключить из "зеленого списка" Евросоюза на следующей неделе : Fin.org.ua 08:35
- Украину планируют исключить из "зеленого списка" Евросоюза на следующей неделе : Укрудпром 07:45