Европа на карантине - запретят ли украинцам поездки в ЕС (41)

2021.11.05 (41)2021.11.04 (13) →
- В МИД прокомментировали исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза : Електронні Вісті 14:15
- В ЕС готовы исключить Украину из "зеленого" списка : Херсон Daily 14:08
- Украину исключат из "зеленого списка". Закроются ли границы ЕС: что говорит МИД : Iнше ТВ 14:07
- Кулеба: Тотального закрытия границ ЕС для Украины не будет : ForUm 14:05
- Европа на карантине - запретят ли украинцам поездки в ЕС : Луганский Радар 13:58
- Кулеба об исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: "тотального закрытия границ не будет" : Kramatorsk.info 13:54
- Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС : Новости Херсонщины 13:50
- Кулеба прокомментировал возможное исключение Украины из зеленого списка ЕС : UATV 13:45
- В ЕС готовы исключить Украину из "зеленого" списка : Типичный Херсон 13:44
- 13:32 05.11.2021 Послы ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка" по COVID-19 : Петр и Мазепа 13:41
- Кулеба ответил будет ли "тотальное закрытие границ" после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС : ТСН.ua 13:32
- Евросоюз не будет закрывать границы, даже если Украину исключат из "зеленого списка" - МИД : Прямий канал 13:16
- ЕС исключило Украину из "зеленого" списка безопасных для путешествий стран : Вести.ua 13:16
- 05 ноября 2021, пятница, 12:55 В случае исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза, границы полностью не закроют, - Кулеба : Українські Новини 13:15
- Украину хотят исключить из "зеленого" списка ЕС: грозит ли украинцам запрет на поездки в Европу : Апостроф 13:15
- ЕС исключит Украину из стран "зеленого списка" для путешествий - журналист : RUpor.info 13:13
- В МИД прокомментировали исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза : Аргументы и Факты Украина 13:10
- Украина вылетела из "зеленого списка" ЕС: В МИД объяснили последствия : Bigmir)net Новости 13:10
- ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран: Киев ответил : Главред 13:06
- 20 минут назад В ЕС согласовали исключение Украины из "зеленого списка": что изменится : Дело.ua 13:03
- В МИД прокомментировали исключение Украины из "зеленого списка" ЕС : 24 канал 13:00
- Кулеба: после исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет : Версии.com 12:54
- Исключение Украины из "зеленого списка": Кулеба заявил, что границы ЕС украинцам будут открыты : UA.news 12:50
- Украину исключили из "зеленого списка" ЕС, - МИД : Медіаплатформа "НАШ" 12:39
- 12:24 05/11/2021 В МИД отреагировали на исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза : ГолосUA 12:36
- Кулеба об исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: "тотального закрытия границ не будет" : УП Європейська правда 12:34
- 12:25 05 Ноя 2021 Кулеба прокомментировал возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС : Рубрика 12:33
- Кулеба: Если Украину исключат из "зеленого" списка ЕС - тотального закрытия границ не будет : Укринформ 12:32
- Послы ЕС решили исключить Украину из зеленого списка : Единая Одесса 12:31
- ЕС может исключить Украину из "зеленого" списка уже на этой неделе : Резонанс.info 12:29
- После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС границы закроют не сразу : Капитал 12:20
- В Евросоюзе согласовали исключение Украины на следующей неделе из "зеленого списка", - СМИ : Перший Незалежний 12:20
- 12:02 05.11.2021 Кулеба: После исключения Украины из "зеленого списка" тотального закрытия границ ЕС не будет : Интерфакс-Україна 12:15
- Украину исключат из "зеленого списка" : Подробности.ua 12:11
- Ноябрь, 05 в 12:02 Украину исключат из зеленого списка ЕС на следующей неделе - СМИ : ICTV Факти 12:07
- После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет, - Кулеба : Цензор.Нет 12:02
- Украину исключат из "зеленого списка". Закроются ли границы ЕС: что говорит МИД : РБК-Україна 12:01
- 5 Ноября, 2021 В ЕС будет принято решение об ограничении въезда граждан Украины : Маю право 12:00
- Украину могут исключить из "зеленого списка" ЕС для путешествий - СМИ : ТСН.ua 08:16