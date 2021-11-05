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Европа на карантине - запретят ли украинцам поездки в ЕС

Европа на карантине - запретят ли украинцам поездки в ЕС (41)

Луганский Радар 2021.11.05 13:58
Ноя 5, 2021 В пятницу, 5 ноября, послы ЕС решили удалить Украину из списка стран, рекомендованных Евросоюзом для безопасных для путешествий, из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк пишет в своем блоге в Twitter. По его словам, решение будет оформлено в начале следующей недели. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на решение ЕС и
СПИСОК, УКРАИНА, ЕВРОСОЮЗ, ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОСОЛ, ИСКЛЮЧЕНИЕ, Кулеба, Украина
2021.11.05 (41)

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