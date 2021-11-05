В Казахстане опровергли блокировку Россией транзита угля в Украину (21)

Капитал 2021.11.05 10:20

05.11.2021 / 09:38 Власти Казахстана не подтверждают факт блокировки Россией транзита угля на Украину. Об этом заявил "РИА Новости" пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Мадияр Уакпаев. "Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", - сказал он. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Украины