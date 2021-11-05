В Чернобыльской зоне впервые за 35 лет можно будет арендовать помещение (16)

Depo 2021.11.05 09:30

Фонд государственного имущества выставил на торги по аренде помещение в Чернобыльской зоне Кристина Макогон Журналист ленты новостей 5 ноября 2021 07:22 Фото: Сайт Фонда государственного имущества Это произошло впервые за 35 лет - то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества. Таким образом ФГИУ надеется привлечь сюда частные инвестиции.