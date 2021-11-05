В Чернобыльской зоне впервые за 35 лет можно будет арендовать помещение (16)

2021.11.05 (16)2021.11.04 (20) →
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- В Чернобыльской зоне впервые за 35 лет можно будет арендовать помещение : Depo 09:30
- Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне : Business Information Network 09:02
- Фонд госимущества сдает в аренду недвижимость в Чернобыльской зоне : Вести.ua 08:46
- 1 мин. назад Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне : Finance.UA 08:35
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- В Чернобыльской зоне впервые с момента аварии можно арендовать помещение : 24 канал 05:30
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