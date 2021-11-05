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В Чернобыльской зоне впервые за 35 лет можно будет арендовать помещение (16)

Depo 2021.11.05 09:30
Фонд государственного имущества выставил на торги по аренде помещение в Чернобыльской зоне Кристина Макогон Журналист ленты новостей 5 ноября 2021 07:22 Фото: Сайт Фонда государственного имущества Это произошло впервые за 35 лет - то есть с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества. Таким образом ФГИУ надеется привлечь сюда частные инвестиции.
ЧЕРНОБЫЛЬ, АУКЦИОН, СУБАРЕНДА, ЛОКАЦИЯ, АРЕНДАТОР, ОТЧУЖДЕНИЕ, Украина
2021.11.05 (16)

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