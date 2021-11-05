Под Одессой педофил изнасиловал 13 мальчиков в возрасте 8-14 лет (10)

Культурометр Одессы 2021.11.05 12:18
05.11.2021
В городе Южный 70-летний ранее судимый местный житель обвиняется в
изнасиловании 13 мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет, сообщили в
прокуратуре Одесской области.
Иллюстративное фото
Следствием установлено, что в течение 2020-2021 годов злоумышленник, будучи
ранее неоднократно судим за половые преступления, предлагал детям поиграть
у него дома на игровой приставке и поесть сладости.
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