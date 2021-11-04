В Украине начали испытания таблеток от коронавируса Pfizer и Merck (3)

Depo 2021.11.04 21:30
В Украине начинаются клинические испытания таблеток от COVID-19
производства Pfizer и Merck
Михаил Хомченко Журналист отдела новостей
4 ноября 2021 19:39
Фото: Pfizer
Таблетки от коронавируса Pfizer и Merck будут тестироваться на базе
студенческой больницы в Харькове.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
Согласно приказу Минздрава, в Украине будут тестировать препарат
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