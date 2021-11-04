Ноябрь, 04 в 21:22 Сбил людей и скрылся: в Одессе на пешеходном переходе погибла 15-летняя девушка (13)

ICTV Факти 2021.11.04 21:37

4 ноября в Одессе на Адмиральском проспекте водитель автомобиля Opel сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку, 21-летнего парня и скрылся. Девушка погибла на месте происшествия, парня с переломом ноги госпитализировали в больницу. Для поиска водителя правоохранители ввели в области специальную полицейскую операцию перехвата. Автомобиль через несколько часов обнаружили на улице Лунина.

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