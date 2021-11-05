Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Госдеп США готов заплатить до $10 млн за информацию о российских хакерах, атаковавших Colonial Pipeline

Госдеп США готов заплатить до $10 млн за информацию о российских хакерах, атаковавших Colonial Pipeline (35)

Glavk.info 2021.11.05 10:36
10:09, 05.11.2021 Государственный департамент США готов заплатить до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет найти киберпреступную группировку DarkSide, которая ранее атаковала компанию Colonial Pipeline (одного из крупнейших в США поставщиков топлива в стране). По данным Федерального бюро расследований (ФБР), преступная организация расположена в России. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
ХАКЕР, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ДОЛЛАР, ИНФОРМАЦИЯ, ГОСДЕПАРТАМЕНТ, ВЫМОГАТЕЛЬ, DarkSide, Colonial Pipeline, США, Россия
2021.11.05 (35)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021