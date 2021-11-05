Прощание с украинским режиссером Малаховым состоится 8 ноября (82)

- 05-Nov-2021 22:15 Умер народный артист Украины, театральный режиссер Виталий Малахов : Южная правда 23:24
- Даша Малахова сообщила о смерти отца : NewsMir.info 22:10
- Прощание с украинским режиссером Малаховым состоится 8 ноября : Укринформ 21:47
- Прощание с режиссером Виталием Малаховым состоится 8 ноября : ПрессОрг24 19:44
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- Скончался знаменитый украинский театральный режиссер : Днепр Час 18:30
- Прощание с режиссером Виталием Малаховым состоится 8 ноября : DailyUA 18:26
- Прощание с режиссером Виталием Малаховым состоится 8 ноября : Українські національні новини 18:17
- В Театре на Подоле. Прощание с украинским режиссером Виталием Малаховым состоится в понедельник : Новое Время 17:31
- Прямо в рай: режиссер театра на Подоле Виталий Малахов умер на 68-м году жизни : Тайны звезд 17:18
- Театр Малаховых: беседа Виталия и Даши Малаховых о жизни театрального закулисья : L'Officiel Ukraine 16:32
- Названа дата и место прощания с режиссером Виталием Малаховым : Сlutch.ua 15:03
- Умер известный украинский режиссер: врачи не смогли спасти : MY.UA 15:01
- Виталий Малахов умер: дочь режиссера вспомнила, как они ждали скорую пять часов : ТСН.ua 14:47
- Ушел из жизни украинский режиссер, который возглавлял театр на Подоле : NewsOne 14:40
- Стало известно, где и когда состоится прощание с Виталием Малаховым : Факти 14:35
- "Его желание творить было неисчерпаемым": Порошенко почтил память руководителя "Театра на Подоле" : 5 Канал 14:30
- Даша Малахова сообщила о смерти отца : TV.ua 14:17
- Стало известно, когда и где состоится прощание с режиссером Виталием Малаховым : ТСН.ua 14:17
- Реакция звезд на смерть режиссера Виталия Малахова: "Невероятная потеря!" : Сегодня.ua 14:01
- Умер основатель театра на Подоле Виталий Малахов : КиевВласть.com.ua 13:50
- Умер режиссер театра на Подоле Виталий Малахов : ПрессОрг24 13:44
- Маша Ефросинина сообщила об уходе из жизни выдающегося украинца: "Как грустно и больно" : Politeka 13:41
- 12:56 05 Ноя 2021 Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Малахова : Рубрика 13:33
- Украинский режиссер умер в больнице от сепсиса: подробности : Ivona 12:55
- 05.11.2021 12:10 Ушел из жизни известный режиссер и художественный руководитель киевского Театра на Подоле Виталий Малахов : GlavPost.ua 12:39
- "Таких, как вы, не бывает": Сумская, Саливанчук, Ефросинина скорбят об ушедшем Виталии Малахове : Факти 12:35
- В Киеве умер руководитель "Театра на Подоле" - что известно : 5 Канал 12:31
- Умер основатель Театра на Подоле Виталий Малахов : Газета День 12:27
- В Киеве скончался художественный руководитель киевского Театра на Подоле Виталий Малахов : Status Quo 12:14
- 5 ноября, 2021, 11:16 Умер украинский режиссер, руководитель Киевского театра на Подоле Виталий Малахов : Zik 11:47
- Президент выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Виталия Малахова : Укринформ 11:47
- Умер известный украинский режиссер Виталий Малахов : Tochka.net 11:47
- Скончался украинский режиссер театра Виталий Малахов : Подробности.ua 11:41
- Умер режиссер театра на Подоле Виталий Малахов : DailyUA 11:25
- Ушел из жизни режиссер Виталий Малахов : Восточный проект 11:17
- Умер украинский театральный режиссер Виталий Малахов : Краще Медіа 10:54
- Умер режиссер Виталий Малахов: реакция Ефросининой, Сумской и других звезд : ТСН.ua 10:47
- Умер легендарный отец Даши Малаховой, который руководил "Театром на Подоле" и учил Ефросинину: "Как грустно и больно...." : Znaj.ua 10:47
- Умер режиссер театра на Подоле Виталий Малахов : Українські національні новини 10:47
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- Умер режиссер и народный артист Украины Виталий Малахов (фото) : Фокус 10:35
- 10:15 05 Ноя 2021 Умер руководитель Киевского академического драматического театра : Рубрика 10:33
- Умер руководитель киевского театра на Подоле Малахов : Цензор.Нет 10:32