Прощание с украинским режиссером Малаховым состоится 8 ноября (82)

Укринформ 2021.11.05 21:47

05.11.2021 21:26 В Киеве в понедельник, 8 ноября, состоится прощание с украинским режиссером, руководителем Театра на Подоле Виталием Малаховым. Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице Театра в Фейсбуке. "Прощание с Виталием Малаховым состоится в понедельник, 8 ноября, с 12:00 до 15:00 в Театре на Подоле", - говорится в сообщении. Как сообщал Укринформ, руководитель Киевского академического драматического

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