ДТП из Infiniti в Харькове: за такие преступления ответственность несут не только дети - Венедиктова (25)

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- Автокатастрофа на проспекте Гагарина: следователи намерены привлечь к ответственности родителей несовершеннолетнего (видео) : MyKharkov.info 11:06
- ДТП с Infiniti в Харькове: Венедктова рассказала, кто понесет ответственность за смертельную аварию : Главред 11:06
- Генпрокурор рассказала, какое наказание ждет Николая Харьковского : KharkivToday 11:04
- ДТП в Харькове - родителей Николая Харьковского хотят привлечь : Луганский Радар 10:58
- Генпрокурор о резонансном ДТП в Харькове: Ответственность должны нести и родители 16-летнего фигуранта : Позиция 10:42
- ДТП с подростком в Харькове: Генпрокурор сообщила, накажут ли родителей : Bigmir)net Новости 10:40
- 05.11.2021 в 10:17 Венедиктова заявила, что харьковский "мажор" может получить меньший срок : InfoResist.org 10:30
- ДТП на Гагарина: к ответственности хотят привлечь родителей подростка на Infiniti : Status Quo 10:14
- Смертельное ДТП в Харькове: родителей Николая Харьковского могут привлечь к ответственности : Новини Live 10:13
- Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: генпрокурор считает, что отвечать должен не только подросток : NewsRoom.kh.ua 10:10
- ДТП в Харькове. Прокуратура хочет привлечь к ответственности родителей 16-летнего водителя : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- Может получить меньший срок, - Венедиктова о наказании харьковскому мажору : 24 канал 10:00
- Учтут возраст: генпрокурор рассказала, какое наказание может ждать 16-летнего виновника ДТП на Гагарина : Vgorode.ua 09:47
- 05.11.2021 09:14 Евгений Клочко ДТП на Гагарина: Венедиктова рассказала, какое наказание может ждать Колю Харьковского (видео) : Редпост 09:42
- Резонансное ДТП в Харькове: какое максимальное наказание грозит подростку (видео) : Город Х 09:41
- Смертельное ДТП на Гагарина: Венедиктова рассказала, какое наказание ждет Колю Харьковского : Первая Столица Харьков 09:00
- Ирина Венедиктова рассказала, какое наказание ждет виновника ДТП на проспекте Гагарина : Вечерний Харьков 08:54
- ДТП на Гагарина: Венедиктова рассказала, какое наказание может ждать 16-летнего виновника ДТП (видео) : Медиа-группа Объектив 08:10
- Смертельное ДТП в Харькове: Венедиктова заявила, что ответственность за аварию также должны понести родители : ПрессОрг24 07:44
- Ирина Венедиктова - о ДТП с Infiniti в Харькове: Ответственность по делу должны нести и родители Харьковского : КП в Украине 06:45
- Смертельное ДТП в Харькове: Венедиктова заявила, что ответственность за аварию также должны понести родители : NewsWeek 04:07
- ДТП из Infiniti в Харькове: родителей 16-летнего водителя могут привлечь к ответственности : MY.UA 03:46
- ДТП из Infiniti в Харькове: родителей 16-летнего водителя могут привлечь к ответственности : Укринформ 03:32
- Смертельное ДТП в Харькове: Венедиктова заявила, что ответственность за аварию также должны понести родители : DailyUA 03:26
- Смертельное ДТП в Харькове: Венедиктова заявила, что ответственность за аварию также должны понести родители : Українські національні новини 03:02