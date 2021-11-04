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ДТП из Infiniti в Харькове: за такие преступления ответственность несут не только дети - Венедиктова

ДТП из Infiniti в Харькове: за такие преступления ответственность несут не только дети - Венедиктова (25)

MY.UA 2021.11.04 22:46
4 ноября, 20:33 Новость на украинском Венедиктова отметила, что в смертельном ДТП в Харькове виноват не только "мажор" Николай Харьковский, но и его родители. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала смертельное ДТП в Харькове с участием 16-летнего водителя Infiniti, в результате которого погиб 58-летний мужчина. О том, какую ответственность понесет подросток и его родители, генпрокурор
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2021.11.05 (25)

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