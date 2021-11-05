Кулеба: Лавров избегает встреч в Нормандском формате (26)

- МИД РФ направил Украине свои предложения по "видению" заключительного документа потенциальной нормандской встречи : NewsWeek 11:07
- РФ направила Украине документ по "нормандской встрече", но он странно написан : Сегодня.ua 11:02
- МИД РФ направил Украине свои предложения по "видению" заключительного документа потенциальной нормандской встречи : ПрессОрг24 10:44
- Кулеба: Глава МИД России продолжает избегать встречи в Нормандском формате : Новости Донбасса 10:40
- Кулеба: Лавров избегает встреч в Нормандском формате : УП Європейська правда 10:34
- 5 ноября 2021, 09:46 Кулеба прокомментировал предложение Лаврова о саммите глав МИД "Нормандской четверки" : Dialog.ua 10:27
- МИД РФ направил Украине свои предложения по "видению" заключительного документа потенциальной нормандской встречи : Українські національні новини 10:17
- 5 ноября, 2021, 09:17 Глава МИД РФ Лавров продолжает избегать встречи в "нормандском формате", - Кулеба : Zik 09:47
- Лавров продолжает избегать встречи глав МИД Нормандского формата, - Кулеба : UATV 09:45
- Лавров избегает встречи в "нормандском формате", - Кулеба : DsNews 09:34
- Кулеба заявил, что Лавров избегает встречи в "нормандском формате" : Depo 09:30
- Лавров продолжает избегать встречи глав МИД нормандской четверки, - Кулеба : Kramatorsk.info 08:54
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- Кулеба: Лавров продолжает избегать встречи в "нормандском формате" : Перший Незалежний 08:20
- Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате - Кулеба : MY.UA 07:46
- Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате - Кулеба : Подробности.ua 07:41
- Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате, - Кулеба : FinOboz 06:40
- Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате, - Кулеба : ДнепрCity.net 06:33
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- Лавров избегает встреч глав МИД в "нормандском формате" - Кулеба : Укринформ 04:02
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- РФ направила участникам "нормандского формата" предложения к заключительному документу встречи - Кулеба : MY.UA 01:31
- Лавров продолжает избегать встречи глав МИД нормандской четверки, - Кулеба : Цензор.Нет 01:02
- Лавров продолжает избегать встречи в нормандском формате, - Кулеба : РБК-Україна 00:31
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