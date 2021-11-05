Кулеба: Лавров избегает встреч в Нормандском формате (26)

УП Європейська правда 2021.11.05 10:34

Пятница, 5 ноября 2021, 09:35 Предложения России по поводу заключительного документа возможной встречи глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Нормандском формате лишь подтверждают, что Москва продолжает избегать этой встречи. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН. "Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство