Депутат от "Европейской солидарности" рисовал портрет Путина (52)

- Рисовал Путина: депутат Львовского горсовета объяснил свои действия : Bigmir)net Новости 21:10
- 5 ноября 2021, 19:35 "Так даже красивее", - в Сети появился нашумевший портрет Путина от львовского депутата : Dialog.ua 20:27
- Депутат нарисовал Путина, а после скандала переделал в Гитлера (фото) : Realist.online 20:12
- Из истории с портретом Путина выкрутился депутат Львовского горсовета : 7Днів.info 20:06
- Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии : Луганский Радар 19:58
- Львовский депутат схватился за карандаш ради Путина : Луганский Радар 19:58
- Юрий Грынив нарисовал портрет Путина на заседании горсовета : Луганский Радар 19:58
- Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии (ВИДЕО) : Комментарии.UA 19:24
- Депутат от "Европейской солидарности" рисовал портрет Путина : PonomarOleg.com 19:22
- "Может, это для порчи надо?". Львовский депутат нарисовал во время заседания портрет Путина. ВИДЕО : Цензору.нет 19:21
- Львовский депутат с карандашом опозорился на сессии ради Путина : Znaj.ua 19:17
- Депутат Львовского горсовета выкрутился из истории с портретом Путина, подписав его "ПТН ПНХ" : Страна.ua 19:16
- Депутат из Львова продает нарисованный во время заседания портрет Путина : Gazeta.ua 19:06
- 18:45 / 05.11.2021 Местный депутат во Львове рисовал Путина прямо на рабочем месте (видео) : Багнет 19:01
- Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии : MY.UA 19:01
- Люблю карикатуры: львовский депутат, который рисовал Путина во время заседания, продает свое творение : Сегодня.ua 18:17
- Львовский депутат рассказал, зачем рисовал портрет Путина, и показал его финальную версию : УНИАН 17:47
- Львовский депутат прямо в сессионном зале рисовал портрет Путина : Фраза.ua 17:37
- Депутат Львовского горсовета нарисовал на сессии портрет Путина и выставил на аукцион : Власти.нет 17:16
- Депутат Львовского горсовета прямо во время сессии нарисовал Владимира Путина : News24UA 17:09
- Во Львове в горсовете депутат рисовал Путина (ВИДЕО) : Луганский Радар 16:58
- Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии (Видео) : IPnews 16:46
- Депутат Львовского горсовета Грынив нарисовал портрет Путина во время заседания, а затем решил его продать : ПрессОрг24 16:44
- Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии : Местные вести 16:20
- Во Львове в горсовете депутат рисовал Путина (видео) : FaceNews 16:15
- Львовский депутат-художник во время заседания рисовал портрет Путина - видео : Парламент.UA 15:41
- Львовский депутат на сессии горсовета рисовал портрет Путина : Depo 15:31
- Депутат Львовского горсовета Грынив нарисовал портрет Путина во время заседания, а затем решил его продать : DailyUA 15:26
- Депутат Львовского горсовета Грынив нарисовал портрет Путина во время заседания, а затем решил его продать : Українські національні новини 15:17
- Львовский депутат нарисовал во время заседания портрет Путина : НикВести 15:12
- 5 ноября 2021, 14:19 Грядет скандал: во Львове соратник Порошенко с "художественными задатками" озадачил своим неординарным поступком : Dialog.ua 14:27
- Львовский депутат от ЕС на сессии рисовал портрет Путина : Винница Реал 14:12
- Депутат Львовского горсовета от ЕС на заседании нарисовал портрет Путина (фото, видео) : Фокус 14:05
- Депутат от "ЕС" рисовал портрет Путина во время заседания Львовской мэрии : 24 канал 14:00
- Сегодня 12:50 Львовский депутат от партии Порошенко рисовал Путина на сессии горсовета : Таймер Одесса 13:47
- Депутат Львовского горсовета во время сессии рисовал Путина. Видео : Гордон 13:37
- Во время сессии Львовского горсовета депутат рисовал портрет Путина. ВИДЕО : From-UA.com 13:36
- Депутат Львовского горсовета рисовал портрет Путина во время сессии и попался (видео) : РБК-Україна 13:31
- Депутат Львовского городского совета во время сессии рисовал портрет Путина: его сняли на видео : ТСН.ua 12:47
- 05.11.2021 12:30 Львовский депутат от партии Порошенко во время заседания рисовал портрет Путина : GlavPost.ua 12:39
- Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина : Фраза.ua 12:38
- Портрет Путина во Львове: депутат - соратник Порошенко озадачил странным поступком : Главред 12:36
- Депутат Грынив рисует портрет Путина на заседании горсовета Львова. ВИДЕО : Цензор.Нет 12:02