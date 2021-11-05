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Фокус: Украина

Депутат от "Европейской солидарности" рисовал портрет Путина

Депутат от "Европейской солидарности" рисовал портрет Путина (52)

PonomarOleg.com 2021.11.05 19:22
19:04 05.11.2021 infinity Во Львовском городском совете депутат от "Европейской солидарности" прямо во время сессии рисовал портрет Путина. По неизвестным причинам депутат нашел в интернете портрет Путина, положил на него письмо бумаги и начал рисовать. Львовский депутат заявил, что рисовал карикатуру Путина, чтобы выставить на аукцион и отдать деньги волонтерам. Он также дорисовал слова "ПТН ПНХ" и серп с молотом.
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