"Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева (52)

Цензор.Нет 2021.11.05 16:02

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний ночью произошел "конфликт" между родственниками пациентки и персоналом больницы, но никакого нападения не было. Об этом в комментарии Радио Свобода заявили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ. "Не было никакого нападения, там был инцидент, конфликт между гражданами, которые привезли свою родственницу в больницу и им подняли шлагбаум, они