"Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева (52)

- В больницах Николаева заканчивается кислород для больных COVID-19 - ОГА : RegioNews 17:12
- В Николаеве родственники тяжело больной COVID ворвались в больницу и требовали кислород : Позиция 16:42
- Николаевская полиция заявила, что нападения на "инфекционку" не было: "Имел место конфликт" : Преступности.нет 16:41
- Снесли шлагбаум и выбили двери: в Николаеве родственники COVID-пациентки разгромили больницу : Сегодня.ua 16:17
- Снесли шлагбаум и выбили двери: в Николаеве родственники COVID-пациентки разгромили больницу : MY.UA 16:16
- "Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева : Цензор.Нет 16:02
- В Николаевской инфекционной больнице родственники пациентки выбили дверь - так требовали кислород : 5 Канал 15:31
- В Николаев приедет заместитель Ляшко из-за штурма родственниками Covid-больницы : 112.ua 15:30
- В Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу: искали кислород : РИА Мелитополь 15:29
- "Штурм" николаевской "инфекционки": в больницу с проверкой выехал замминистра : Барометр Южноукраинска 15:17
- Штурм николаевской больницы: Ляшко заявил, что медучреждение посетит его заместитель : Новое Время 15:16
- В Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу: искали кислород : РБК-Україна 15:16
- "Штурм" николаевской "инфекционки": в больницу с проверкой выехал замминистра : Новости N 15:13
- Заместитель Ляшко отправился в Николаев из-за ночного штурма "инфекционки" : НикВести 15:12
- Выбивали двери и требовали кислород: на больницу в Николаеве напали родственники больной COVID-19 : Парламент.UA 15:11
- Штурм COVID-больницы в Николаеве: Минздрав проведет проверку : Bigmir)net Новости 15:10
- Выбили дверь! Родственники Covid-больной ворвались в больницу и требовали кислород : MY.UA 14:47
- Коллапс с кислородом для больных Covid-19 на Николаевщине: больницы берут штурмом : Соцпортал 14:39
- 05-Nov-2021 13:10 В Николаеве родственники тяжелобольной штурмовали инфекционную больницу, требуя дать кислород : Южная правда 14:24
- 05.11.2021 в 14:04 В Николаеве родственники штурмовали Сovid-больницу с требованием дать кислород. Чиновники врут о его наличии : InfoResist.org 14:15
- Сломали шлагбаум и набросились на медиков: в Николаеве группа людей на частной скорой штурмовала больницу : SlavInfo.dn.ua 14:03
- Родственники COVID-больной "брали штурмом" больницу, требуя кислород: МОЗ взялось за инцидент в Николаеве : APnews.com.ua 14:00
- Выбили двери и требовали кислород: В Николаеве родственники пациентки набросились на медперсонал : Job-Sbu.org 13:48
- Родственники штурмовали Сovid-больницу в Николаеве: Минздрав отправляет чиновника проверить : Українська правда 13:11
- Ковидный апокалипсис на Николаевщине: родственники больных штурмуют больницу с требованием предоставить кислород : Херсон Daily 13:08
- Ковидный апокалипсис на Николаевщине: родственники больных штурмуют больницу с требованием предоставить кислород : Херсон Онлайн 13:08
- Ляшко отправил в Николаев своего зама - проверить инфекционку и выяснить, что там происходит на самом деле : Iнше ТВ 13:07
- Из-за штурма областной инфекционной больницы в Николаев едет заместитель министра здравоохранения : Шиповник.ua 12:37
- В Николаев едет заместитель Ляшко из-за штурма родственниками COVID-больницы : Укринформ 12:32
- В Николаевской "инфекционке" родственники пациентки выбили двери, требуя кислород : Барометр Южноукраинска 12:16
- "Ночной беспредел": Федорова рассказала, как в Николаевскую "инфекционку" пытались проникнуть родственники больной ковидом : Iнше ТВ 12:07
- Родственники пациентки напали на больницу, требуя кислорода : Главное 12:06
- Ковидный апокалипсис на Николаевщине: родственники больных штурмуют больницу с требованием предоставить кислород (фото) : Луганский Радар 11:58
- Украинцы атаковали инфекционку в поисках кислорода: родственница в тяжелом состоянии : Politeka 11:41
- "С угрозами набросились на персонал и требовали "кислород": Федорова заявила, что ночью неизвестные напали на областную инфекционку : Шиповник.ua 11:37
- Ковидный апокалипсис на Николаевщине: родственники больных штурмуют больницу с требованием предоставить кислород (фото) : Главком 11:36
- Родственники тяжело больной ковидом женщины попытались взять штурмом больницу в Николаеве : Факти 11:35
- Сломали шлагбаум, выбивали двери: в "инфекционку" Николаева ночью ворвались родственники COVID-больной и угрозами требовали кислород : APnews.com.ua 11:30
- В Николаеве родственники COVID-больной ворвались в больницу, требуя кислород : Bigmir)net Новости 11:10
- В Николаеве родственники заболевшей ковидом женщины пытались забрать кислород. ФОТО : From-UA.com 11:06
- В Николаеве отчаявшиеся родственники больной COVID-19 устроили ночью погром в больнице : DsNews 11:04
- В николаевской "инфекционке" родственники пациентки выбили двери, требуя от персонала кислород : Корабелов.инфо 10:53
- "Агрессия отчаявшихся людей": в Николаеве напали на больницу, требуя кислород (фото) : Телеграф.com.ua 10:44
- Борьба за кислород: родственники инфицированной коронавирусом ворвались в "инфикционку" : Подробности.ua 10:41
- 10:28 05/11/2021 В Николаевской больнице родственники выбили двери, требуя кислород для больной (ФОТО) : ГолосUA 10:37