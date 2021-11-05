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Фокус: Украина

"Не было никакого нападения", - полиция о конфликте в COVID-больнице Николаева (52)

Цензор.Нет 2021.11.05 16:02
В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний ночью произошел "конфликт" между родственниками пациентки и персоналом больницы, но никакого нападения не было. Об этом в комментарии Радио Свобода заявили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ. "Не было никакого нападения, там был инцидент, конфликт между гражданами, которые привезли свою родственницу в больницу и им подняли шлагбаум, они
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