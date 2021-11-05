Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород (45)

ПрессОрг24 2021.11.05 13:44
5 Ноя, 10:59 Группа незнакомых людей с угрозами ворвалась сегодня ночью в Николаевскую областную инфекционную больницу с требованием отдать кислород. Об этом на своей странице Facebook сообщила главный врач больницы Светлана Федорова, передает УНН. Цитата: "В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой.
КИСЛОРОД, БОЛЬНИЦА, ФЕДОРОВ, ГЛАВВРАЧ, ОТМАШКА, СКОРАЯ, Федоров, Зеленский, Киев, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021