Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород (45)

- Главврач из Николаева рассказала, как штурмовали ее больницу, требуя дать кислород (фото) : Вечерний Харьков 15:54
- "Наш край": власти замалчивают отсутствие лекарств и кислорода для больных COVID-19 : Karachun.com.ua 15:49
- сегодня в 15:37 Нардеп обвинил власть в замалчивании реальной ситуации в ковидных больницах : Трибун Луганска 15:48
- В Николаеве неизвестные сломали шлагбаум больницы, угрожали врачам и требовали кислород : MY.UA 15:16
- Чёрт с вами! - главврач Николаевской "инфекционки" добывает кислород для пациентов окольными путями в обход "долбанной" бюрократии : Бессарабия Информ 15:16
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- В Николаеве неизвестные сломали шлагбаум больницы, угрожали врачам и требовали кислород : КП в Украине 15:00
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- "Штурм" николаевской инфекционки: Главврач Новобугской ЦРБ ответил на претензии Федоровой, в больницу с проверкой едет замминистра : Преступности.нет 14:41
- 05.11.2021 14:06 Люди умирают в нечеловечных условиях - Сергей Шахов обвинил власть в умалчивании реальной ситуации в ковидных больницах : GlavPost.ua 14:39
- В Николаеве штурмовали больницу, требуя дать кислород : Херсон Daily 14:38
- Главврач райбольницы рассказал подробности о пациентке, которую ночью со скандалом привезли в "инфекционку" : Iнше ТВ 14:37
- В Николаеве родственники пациентки напали на инфекционку, требуя кислород : Вечерний Николаев 14:29
- В Николаеве ночью борьба за кислород в инфекционной больнице привела к использованию насилия : Островок 14:18
- 05 ноября 2021, пятница, 14:04 Люди умирают в нечеловечных условиях - Сергей Шахов обвинил власть в умалчивании реальной ситуации в ковидных больницах : Українські Новини 14:15
- Люди умирают в нечеловеческих условиях - Сергей Шахов : Politeka 14:11
- В николаевскую "инфекционку" ворвались люди, требующие кислород для своей родственницы, - ФОТО : 0512.com.ua Николаев 14:01
- Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород : ПрессОрг24 13:44
- Люди умирают в нечеловеческих условиях - Сергей Шахов : Politeka 13:41
- 5 ноября, 2021, 13:14 В Николаеве родственники пациентки выбили дверь COVID-больницы, требуя кислород : Zik 13:17
- В Николаеве родственники COVID-пациентки напали на больницу и требовали кислород : NewsOne 13:10
- В Николаеве ночью неизвестные ворвались в областную инфекционную больницу и потребовали отдать им кислород : Kherson.net.ua 12:50
- Ночной беспредел в областной инфекционной больнице Николаева : Новости Херсонщины 12:50
- В Николаеве штурмовали больницу, требуя дать кислород : Измаил вечерний 12:47
- Сегодня 12:00 Родственники умирающей от ковида пациентки с боем требовали кислород в николаевской больнице : Таймер Одесса 12:47
- 05.11.2021 12:10 В Николаеве неизвестные ворвались ночью в инфекционку и требовали кислород : MIGnews.com.ua 12:39
- В областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа людей, которые угрожали персоналу и требовали дать кислород : Единая Одесса 12:31
- Неизвестные посреди ночи ворвались в Николаевскую "инфекционку" и требовали кислород : Бджола 12:17
- Сломали шлагбаум, выбивали двери. В Николаеве неизвестные ворвались в больницу и требовали дать кислород - врач : Новое Время 12:16
- В Николаеве из-за нехватки кислорода родственники больной штурмовали больницу : РепортерUA 12:12
- Ночной инцидент в Николаеве: группа неизвестных ворвалась в инфекционную больницу и требовала кислорода : RegioNews 12:12
- Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород : Newzz.in.ua 12:10
- Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород : NewsWeek 12:07
- Ворвались в больницу и требовали кислород: подробности ЧП в Николаеве : Вести-UA 11:55
- Выбили двери, требуя кислород: в Николаеве родственники пациентки напали на больницу : РБК-Україна 11:46
- В Николаеве штурмовали больницу, требуя дать кислород : MY.UA 11:31
- Люди устроили ночью погром в больнице Николаева, требуя кислород (ФОТО) : Ракурс 11:27
- Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород : DailyUA 11:26
- 05 ноября 2021, пятница, 10:58 Ночью в больницу Николаева ворвались люди с требованием кислорода : Українські Новини 11:15
- "Сломали шлагбаум и угрожали персоналу", - в николаевскую "инфекционку" ночью ворвались люди и требовали кислород : НикВести 11:12
- В инфекционку Николаева ночью ворвались люди и требовали кислород, угрожая персоналу - главврач : Народный Корреспондент 11:12
- Сломали шлагбаум и дверь: люди на частной "скорой" штурмовали больницу в поисках кислорода : Gazeta.ua 11:06
- Выбивали двери и набросились на персонал: неизвестные ворвались ночью в Николаевскую инфекционку и требовали кислород : Українські національні новини 11:02
- В инфекционку Николаева ночью ворвались люди и требовали кислород, угрожая персоналу : News24UA 10:09
- В инфекционку Николаева ночью ворвались люди и требовали кислород, угрожая персоналу - главврач : Страна.ua 09:31