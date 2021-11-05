Кличко уволил своего заместителя Густелева из-за строительства Подольско-Воскресенского моста (27)

Depo 2021.11.05 12:31

Виталий Кличко рассказал, что без предупреждения посетил строительство Подольско-Воскресенского моста, а там "мало что происходит" Надежда Собенко Журналист раздела Depo.Киев 5 ноября 2021 10:54 Фото: КГГА Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско- Воскресенского моста. Об этом он заявил во время коллегии КГГА, сообщает Depo.Киев со ссылкой на