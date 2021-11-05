Кличко уволил своего заместителя Густелева из-за строительства Подольско-Воскресенского моста (27)

- 05 ноября, 11:41 Кличко из-за моста уволил своего заместителя : ГородКиев.com.ua 12:46
- 05 ноября 2021, пятница, 12:21 "Обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - Кличко уволил заместителя из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста : Українські Новини 12:45
- 05.11.2021 12:22 "Обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - Кличко уволил заместителя из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста : GlavPost.ua 12:39
- Кличко уволил своего заместителя из-за провала строительства Подольского моста : Главред 12:36
- Кличко уволил своего заместителя Густелева из-за строительства Подольско-Воскресенского моста : Depo 12:31
- Кличко уволил профильного заместителя из-за срыва сроков строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода : ASPInews 12:31
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- Кличко "сбросил" своего зама с Подольского моста : ОРД 12:18
- Кличко уволил ответственного за открытие Подольско-Воскресенского моста : Вести.ua 12:16
- Кличко уволил своего заместителя, через Подольский мост: все подробности : Новини Live 12:13
- Кличко "сбросил" своего зама с Подольского моста : Новости без границ 12:08
- Кличко уволил своего зама из-за срыва достройки моста : NewsWeek 12:07
- Своего заместителя Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста уволил Кличко : 7Днів.info 12:07
- Кличко показательно уволил своего зама из-за моста-долгостроя : ForUm 12:05
- 10 минут назад Кличко решил уволить своего зама, увидев, что происходит с Подольским мостом : Дело.ua 12:03
- Затягивал строительство моста: Кличко уволил заместителя главы КГГА : ТСН.ua 12:01
- Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева : КиевВласть.com.ua 11:50
- Кличко уволил заместителя "из-за затягивания строительства" Подольского моста : Гордон 11:36
- Кличко уволил заместителя председателя КГГА Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста : 112.ua 11:30
- Кличко уволил своего заместителя из-за затягивания строительства Подольского моста : 24 канал 11:30
- Кличко принес в жертву своего зама : Досье 11:29
- Кличко уволил своего зама из-за затянувшегося строительства Подольско-Воскресенского моста : Капитал 11:20
- Кличко уволил ответственного за строительство метро на Троещину заместителя : ZN,UA 11:18
- Кличко уволил чиновника КГГА из-за затягивания работ по строительству Подольско-Воскресенского моста : Obozrevatel 11:16
- 10:58 05.11.2021 Кличко уволил замглавы КГГА Густелева из-за затянувшегося строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода : Интерфакс-Україна 11:15
- Кличко уволил своего заместителя: медленно строит мост : Українська правда 11:11
- "Жду вашего заявления". Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста : Новое Время 11:01