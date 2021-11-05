ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу (35)

Слово і Діло 2021.11.05 12:13

5 ноября 2021, 12:00 Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу как главе организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 5 ноября. По версии следствия, в состав организованной преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во