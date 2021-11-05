ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу (35)

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- ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу : MY.UA 12:31
- Януковичу объявили новое подозрение - как руководителю преступной группы из чиновников МВД, СБУ и ВСУ : APnews.com.ua 12:30
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- ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу : ForUm 12:05
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- Януковичу сообщили новое подозрение : Українські національні новини 12:02
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- ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу как руководителю преступной группировки : Новое Время 11:46
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- 05 ноября 2021, пятница, 11:14 ГБР сообщило Януковичу о новом подозрении : Українські Новини 11:45
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