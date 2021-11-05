Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний (47)

- СБУ ищут злоумышленников, хотевших украсть 3 млрд гривен на строительстве Подольского моста: "Замнут" : Znaj.ua 18:47
- СБУ разоблачила схему хищения 3 миллиардов грн на строительстве Подольского моста : Парламент.UA 18:41
- Киевская прокуратура проведет обыски компаний-подрядчиков строящих Подольский мост : FakeOFF 18:38
- На строительстве Подольского моста пытались 3 миллиарда гривен. В дело вмешалась СБУ : Status Quo 18:14
- На строительстве Подольского моста в Киеве попытались украсть 3 млрд, - прокуратура : НикВести 18:12
- На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть 3 млрд гривен : Fin.org.ua 17:35
- На строительстве Подольского моста хотели "наварить" 3 млрд грн: СБУ разоблачила схему : Український Бізнес Ресурс 17:15
- На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть 3 млрд гривен : Укрудпром 16:45
- Разоблачена попытка разворовать около 3 млрд грн на строительстве Подольского моста в Киеве, - СБУ : DsNews 16:34
- К подрядчикам Подольского моста пришли с обысками из-за пропажи 3 миллиардов : Экономика.com.ua 16:31
- В Киеве разоблачена схема хищения 3 млрд грн на строительстве Подольского моста, - СБУ : 112.ua 16:30
- Правоохранители в Киеве проводят обыски : Нова Влада 16:12
- Строительство Подольского моста - прокуратура провела обыски у подрядчиков : Луганский Радар 15:58
- На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд - прокуратура : Олигарх Медиа 15:16
- На строительстве моста в Киеве пытались разворовать 3 млрд гривен, - СБУ : РБК-Україна 15:16
- На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть три миллиарда - прокуратура : Страна.ua 15:16
- На строительстве Подольского моста украли 3 миллиарда : Lenta.ua 15:08
- Пытались украсть 3 млрд: в Киеве разоблачили подрядчика по строительству Подольского моста, - ФОТО : 44.ua 15:05
- Прокуратура проводит новые обыски по делу о хищениях при строительстве Подольского моста в Киеве : Fin.org.ua 15:05
- Хищение на 3 млрд грн. В подрядных компаниях, причастных к строительству Подольского моста, прошли обыски : Сегодня.ua 15:02
- Подольский мост в Киеве: на строительстве хотели украсть 3 миллиарда гривен : UA.news 14:50
- Строительство Подольского моста: прошли обыски в теневом офисе подрядных компаний (фото) : ТСН.ua 14:46
- СБУ обыскала подрядные компании, причастные к строительству Подольского моста : 24 канал 14:30
- Украли миллиарды на строительстве моста: в Киеве прошли масштабные обыски : Апостроф 14:30
- Прокуратура проводит новые обыски по делу о хищениях при строительстве Подольского моста в Киеве : Укрудпром 14:15
- На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд : ЗаКиїв.com 14:03
- Подольский мост: группу компаний подозревают в хищении 3 млрд гривен : Вести.ua 13:46
- Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний : ПрессОрг24 13:44
- На строительстве Подольского моста в Киеве попытались украсть 3 миллиарда гривен : УП: Економічна правда 13:34
- Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний : DailyUA 13:25
- Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний : NewsWeek 13:07
- В Киеве предотвратили хищение 3 млрд гривен при строительстве Подольского моста : 368.media 13:04
- 2021-11-05 13:27:00 В офисе подрядчиков строительства Подольского моста прошли обыски : Mintrans 13:02
- Прокуратура провела обыски в теневом офисе подрядных компаний в деле о строительстве Подольского моста (фото) : КиевВласть.com.ua 12:50
- Прокуратура раскрыла новую аферу на строительстве Подольского моста : ZN,UA 12:48
- Поданная на экспертизу проектная документация на строительство Подольского моста - поддельная, - прокуратура : RegioNews 12:42
- При строительстве Подольского моста украли 3 млрд. гривен - прокуратура : СтройОбзор 12:42
- На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд: проведены обыски : ForUm 12:35
- 19 мин. назад К подрядчикам Подольского моста пришли с обысками из-за пропажи 3 миллиардов : Finance.UA 12:35
- 20 минут назад На Подольском мосту хотели украсть 3 млрд грн: СБУ обыскала теневой офис подрядчиков : Дело.ua 12:33
- Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний : Українські національні новини 12:32
- К подрядчикам Подольского моста пришли с обысками из-за исчезновения 3 миллиардов : Укринформ 12:32
- На строительстве Подольского моста в Киеве попытались украсть 3 миллиарда гривен : Українська правда 12:11
- На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 миллиарда : Bigmir)net Новости 12:10
- На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд - прокуратура : MY.UA 11:46
- 11:28 05.11.2021 Киевские правоохранители провели обыски в теневом офисе подрядных компаний, причастных к строительству Подольского моста : Интерфакс-Україна 11:46