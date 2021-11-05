Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний (47)

ПрессОрг24 2021.11.05 13:44

5 Ноя, 12:12 Правоохранители провели обыски в теневом офисе подрядных компаний по факту хищения 3 млрд грн во время строительства Подольского моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Детали Следствием установлено, что между КП "Дирекция строительства дорожно- транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Инвестиционно-строительная компания "Укрбуд" заключен договор касательно выполнения проектных и