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Фокус: Украина

14:39 05.11.2021 Рада отменила прописку в паспорте

14:39 05.11.2021 Рада отменила прописку в паспорте (46)

Петр и Мазепа 2021.11.05 14:41
Верховная Рада приняла закон о регистрации места жительства, которое теперь можно будет изменить онлайн в портале "Дія". Сейчас услуга работает в семи городах в экспериментальном формате и скоро будет доступна всем. Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об упрощении топ-услуги, "формат которой давно отжил свое". "Уничтожаем штамп в паспорте и "бумажку" к ID-карте", - написал Федоров.
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