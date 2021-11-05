Разумков создает в Раде межфракционное объединение "Разумная политика" - СМИ (48)

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- 05 ноября 2021, пятница, 16:57 Разумков создает новое межфракционное объединение в Раде : Українські Новини 17:15
- Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Розумна політика" : Бабель 17:14
- Разумков создает в Раде новое объединение : RegioNews 17:12
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- Разумков создал межфракционное объединение в Раде. Туда вошли несколько "слуг народа" : Новое Время 17:01
- Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти : Луганский Радар 16:58
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- Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти : GlavPost.Com 16:39
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- Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика" : Цензор.Нет 16:32
- 16:17 05.11.2021 Разумков создал в Раде межфракционное объединение : Интерфакс-Україна 16:30
- Разумков создает объединение: присоединятся не только "слуги народа", но и соратник Тимошенко : Комментарии.UA 16:24
- Разумков планирует создать межфракционное объединение "Розумна політика" : Перший Незалежний 16:20
- Разумков создает в Раде новое объединение "Разумная политика" : Капитал 16:20
- Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти : Сегодня.ua 16:17
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- Обыграл в названии фамилию: Разумков создает в Раде новое объединение : Фокус 16:05
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- Экс-спикер парламента создает в Раде новое объединение: подробности : UA.news 15:50
- 16:20 Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти : Ua24.pro 15:50
- 05.11.2021 в 15:42 У Разумкова рассказали, как будет называться его объединение в Раде : InfoResist.org 15:45
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- 15:33 05.11.2021 Разумков создает в Раде межфракционное объединение : Петр и Мазепа 15:41
- "Разумная политика": В Раде появится новое объединение от Разумкова : Bigmir)net Новости 15:40
- Разумков создает в Раде новое объединение: кто туда может войти : Главком 15:36
- "Умная политика" - Разумков создает политическое объединение : Gazeta.ua 15:36
- Разумков создает в Раде межфракционное объединение: за основу названия взял свою фамилию : APnews.com.ua 15:30
- Разумков создает межфракционное объединение в Раде - СМИ : ZN,UA 15:18
- Разумков создает в Раде новое объединение: в названии обыграл свою фамилию : Українська правда 15:11