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Зеленский подписал закон о деолигархизации

Зеленский подписал закон о деолигархизации (44)

Політична Думка 2021.11.05 16:21
05 ноября 15:54 2021 Фото: Офис президента Закон сегодня подписал спикер парламента и передал на подпись президенту, который оперативно его утвердил. Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой закон об олигархах, сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 5 ноября. "Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых
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