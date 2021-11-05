Зеленский подписал закон о деолигархизации (44)

Політична Думка 2021.11.05 16:21

05 ноября 15:54 2021 Фото: Офис президента Закон сегодня подписал спикер парламента и передал на подпись президенту, который оперативно его утвердил. Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой закон об олигархах, сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 5 ноября. "Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых