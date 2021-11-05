Смертельное ДТП на Гагарина: Коле Харьковскому назначили принудительную сдачу крови (38)

Первая Столица Харьков 2021.11.05 19:30

05.11.2021 У Николая Харьковского, который был за рулем "Инфинити" 26 октября, что спровоцировало смертельное ДТП, принудительно соберут кровь. Образцы крови направят на ряд специальных экспертиз, передает "Первая Столица". Адвокат дочери погибшего мужчины в ДТП Маси Найем сообщил, что суд удовлетворил ходатайство о принудительном отобрании образцов крови у подозреваемого. Напомним, ранее мы сообщали, почему закрывают один из самых старых