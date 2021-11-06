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06 ноября 2021, суббота, 22:25 Кабмин просят отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных педагогов

06 ноября 2021, суббота, 22:25 Кабмин просят отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных педагогов (143)

Українські Новини 2021.11.06 22:45
Надежда Комендантова Вакцинация. Фото: pravda Профсоюз работников образования и науки Украины просит Кабинет Министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных работников учебных заведений. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, передают Українськi Новини. "Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные
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2021.11.06 (143)

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