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Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили (47)

Измаил вечерний 2021.11.06 21:47
Cегодня в 21:01 Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-19-сертификатов. Срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 4 ноября 2021 г. No 1156, обнародованное на Правительственном портале. Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат после
ВАКЦИНАЦИЯ, СЕРТИФИКАТ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, СРОК, ПОСОЛ, МИНЗДРАВ, Ляшко, Украина
2021.11.06 (47)

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