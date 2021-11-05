Вакцинация детей в Днепре и области: сколько привилось и как сделать прививку (2)

Наше Місто Дніпро 2021.11.05 16:22
Юлианна Кокошко
05.11.2021 14:00
Несмотря на то, что в Украине разрешено делать прививки детям с 12 лет,
ажиотажа в пунктах вакцинации на Днепропетровщине пока не наблюдается.
Сколько детей привилось и как проходит процедура вакцинации, рассказала
заместитель директора департамента охраны здоровья Днепропетровской
облгосдаминистрации Татьяна Квитницкая.
- Нельзя сказать, что после разрешения делать прививки детям старше 12 лет
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