Вакцинация детей в Днепре и области: сколько привилось и как сделать прививку (2)

Наше Місто Дніпро 2021.11.05 16:22

Юлианна Кокошко 05.11.2021 14:00 Несмотря на то, что в Украине разрешено делать прививки детям с 12 лет, ажиотажа в пунктах вакцинации на Днепропетровщине пока не наблюдается. Сколько детей привилось и как проходит процедура вакцинации, рассказала заместитель директора департамента охраны здоровья Днепропетровской облгосдаминистрации Татьяна Квитницкая. - Нельзя сказать, что после разрешения делать прививки детям старше 12 лет