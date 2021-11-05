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Вакцинация детей в Днепре и области: сколько привилось и как сделать прививку

Вакцинация детей в Днепре и области: сколько привилось и как сделать прививку (2)

Наше Місто Дніпро 2021.11.05 16:22
Юлианна Кокошко 05.11.2021 14:00 Несмотря на то, что в Украине разрешено делать прививки детям с 12 лет, ажиотажа в пунктах вакцинации на Днепропетровщине пока не наблюдается. Сколько детей привилось и как проходит процедура вакцинации, рассказала заместитель директора департамента охраны здоровья Днепропетровской облгосдаминистрации Татьяна Квитницкая. - Нельзя сказать, что после разрешения делать прививки детям старше 12 лет
ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, ПРИВИВКА, ДОЗА, МИНЗДРАВ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ, Украина
2021.11.06 (2)

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