В Украине за сутки вакцинировано от коронавируса около 280 тысяч человек (26)

КиевВласть.com.ua 2021.11.06 09:50

6 ноября 2021 г. 09:01 За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине 278917 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 183294 человека, полностью иммунизированы - 95623 человека. Об этом KV стало известно из сообщения Министерства охраны здоровья. "С начала вакцинальной кампании привито 11269341 человек, из них получили одну дозу - 11269339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы -