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Фокус: Украина

22:07, Сегодня "Для Украины это не новость": Резников о войсках России у границ

22:07, Сегодня "Для Украины это не новость": Резников о войсках России у границ (15)

Україна24 2021.11.05 22:15
Министр обороны прокомментировал резонансную публикацию в американских СМИ по поводу российской угрозы Павел Заяц Для Украины концентрация российских войск у своих границ - давно не новость. Такое мнение высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя резонансную публикацию в американских СМИ относительно войск РФ у границ Украины.
ГРАНИЦА, ВОЙСКО, УКРАИНА, НАРАЩИВАНИЕ, УЧЕНИЕ, РОССИЯ, Шаптала, Зеленский, Россия, Украина, США, Москва, Киев, Берн
2021.11.06 (15)

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