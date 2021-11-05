22:07, Сегодня "Для Украины это не новость": Резников о войсках России у границ (15)

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- 6 ноября 2021, 07:45 Порошенко: "Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски войск в Украину" : Dialog.ua 08:27
- Из-за наращивания агрессии Байден отправил в Россию главу ЦРУ : UA.news 07:50
- CNN: Глава ЦРУ летал в Москву чтобы предупредить РФ о недопустимости наращивания на границе с Украиной : Позиция 07:42
- Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ Украины : Главред 07:36
- Байден отправил директора ЦРУ в Россию по поводу концентрации войск РФ у Украины - CNN : MY.UA 07:31
- Байден отправил директора ЦРУ в Россию по поводу концентрации войск РФ у Украины - CNN : УНИАН 07:17
- CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины : FaceNews 06:15
- Глава ЦРУ поехал в Мосвку из-за скопления российских войск у границы Украины, - CNN : 24 канал 06:00
- "Они есть, но уходят": Генштаб Украины заявил о войсках РФ на границе : GlavPost.Com 05:39
- Глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы предупредить Россию о наращивании войск возле Украины - CNN : ZN,UA 05:18
- CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины : Newzz.in.ua 05:10
- Глава ЦРУ отправился в Россию из-за наращивания войск возле Украины : РБК-Україна 04:46
- CNN: Глава ЦРУ отправился в Москву предупредить Россию о наращивании войск возле Украины : Українська правда 03:11
- Вашингтон в очередной раз озабочен активностью российских войск на границе с Украиной : Новое Время 02:31
- Генштаб ВСУ опроверг сообщения СМИ о концентрации российских войск на границе : Народный Корреспондент 01:12