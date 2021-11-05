В ЦИК переживают из-за фактов фальсификации на выборах мэра Харькова (17)

- Вопрос законности - предмет проверки правоохранителей и суда, - ЦИК о выборах в Харькове : 24 канал 19:00
- Суд в Харькове начал рассмотрение иска от ОПОРы, который оспаривает прозрачность мэрских выборов : НикВести 16:12
- Харьковская городская ТИК частично удовлетворила жалобы гражданской сети "Опора" - Матвиенко : Харків Тimes 14:47
- Городская ТИК: Действуем в рамках Избирательного кодекса, ждем решения судов : Status Quo 14:44
- Городская ТИК: Действуем в рамках Избирательного кодекса, ждем решения судов : Харьковские Известия 14:07
- В ОПОРЕ обратились к нардепам с требованием созвать следственную комиссию по фальсификации выборов в Харькове : Вечерний Харьков 13:54
- "Опора" требует в суде пересчета голосов на выборах в Харькове : Харків Тimes 13:47
- Выборы мэра Харькова. "У Горизбиркома нет полномочий отменять свои постановления", - Матвиенко : Медиа-группа Объектив 12:10
- В Харькове Терехов пытался обжаловать постановление о возможных фальсификациях на выборах : Комментарии.Харьков 11:24
- Суд не удовлетворил иск Терехова к харьковскому горизбиркому : KharkivToday 10:04
- Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому : Главное 07:36
- Сегодня 06:51 Выборы мэра Харькова: Опора обжалует в суде отказ избиркома пересчитать сфальсифицированные голоса : Весь Харьков 07:10
- Выборы мэра Харькова: суд отказал Терехову в удовлетворении его иска : Вечерний Харьков 06:54
- Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому : Ukr-Today.com 04:52
- 00:18 06.11.2021 Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск Терехова к горизбиркому : Интерфакс-Україна 00:30
- В Харькове в суд направлено 56 дел по результатам голосования на выборах мэра : Газета День 00:27
- Выборы мэра Харькова: суд отказал Терехову в удовлетворении его иска : Вечерний Харьков 23:54