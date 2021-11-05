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В ЦИК переживают из-за фактов фальсификации на выборах мэра Харькова

В ЦИК переживают из-за фактов фальсификации на выборах мэра Харькова (17)

Капитал 2021.11.05 18:20
05.11.2021 / 17:37 Подтверждение фактов фальсификаций, допущенных во время выборов городского головы Харькова, может иметь негативные последствия, подорвать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения в стране, считают в Центральной избирательной комиссии Украины. В заявлении ЦИК, обнародованном в пятницу, отмечается, что в данный момент вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является
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2021.11.06 (17)

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