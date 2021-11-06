Резников убежден, что Украина рано или поздно станет членом НАТО (41)

Укринформ 2021.11.06 10:32

06.11.2021 01:09 Членство Украины в НАТО не состоится в ближайшее время, но Украина уже сегодня должна готовиться к нему. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". "Сегодня перед Министерством обороны стоят очень важные вызовы, но главная цель - это реализация предписаний Конституции о нашем неустанном движении в

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