Резников убежден, что Украина рано или поздно станет членом НАТО (41)

- 22:56 06 Ноя 2021 Резников объяснил, почему Украине можно использовать беспилотник Bayraktar на востоке Украины : Рубрика 23:33
- Новый министр обороны объяснил, почему Украина не нарушила Минские соглашения, использовав Bayraktar : 5 Канал 23:30
- Стало известно, кто заменит Резникова в украинской делегации в ТКГ : СтопКор 21:14
- Ищенко объяснил, почему беспилотники Bayraktar не помогут Украине : Микола.net 18:05
- "Утер нос" Москве: министр обороны Резников четко ответил Кремлю на обвинения ВСУ в использовании Bayraktar TB2 : Национальный Банк Новостей 17:09
- Президент Зеленский провел ротации в СНБО и назначил замену Резникова в ТКГ : ASPInews 16:01
- Зеленский обновил состав СНБО : Фраза.ua 14:37
- 06.11.2021 в 13:55 Новый министр обороны объяснил ситуацию с применением на Донбассе Bayraktar : InfoResist.org 14:00
- Владимир Зеленский обновил состав СНБО : Судебно-юридическая газета 13:43
- Зеленский внес изменения в состав СНБО : Електронні Вісті 13:30
- Резников рассказал, что в первую очередь будет делать в должности министра обороны : UA.news 12:50
- Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны : Главред 12:36
- - 6 ноября 2021 12:34 Зеленский осуществил кадровые перестановки в СНБО : EconomistUA 12:34
- Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны : MY.UA 12:31
- 11:30 06/11/2021 Президент Зеленский внес изменения в состав СНБО : ГолосUA 11:36
- Украина должна искать альтернативы Минском формату, - Резников : Kramatorsk.info 10:54
- 6 ноября 2021 09:58 Либо крестик снимите, либо … Резников раскритиковал "Минск", а потом успешно им же оправдался : Klymenko time 10:51
- Министр обороны Украины напомнил Кремлю, кому запрещено применять БПЛА на Донбассе : Lenta.ua 10:38
- Президент вывел Резникова из украинской делегации ТКГ и возложил его обязанности на Костина : Гордон 10:36
- Резников убежден, что Украина рано или поздно станет членом НАТО : Укринформ 10:32
- Резников о Минских соглашениях: Украина должна искать новые альянсы и форматы : Укринформ 10:32
- Зеленский обновил состав СНБО : Вести-UA 09:55
- 06 ноября 2021, суббота, 09:26 Зеленский вывел Резникова из состава ТКГ : Українські Новини 09:45
- 06.11.2021 09:28 Зеленский вывел Резникова из состава ТКГ : GlavPost.ua 09:39
- Президент обновил состав СНБО : DailyUA 09:25
- Глава Минобороны Резников объяснил позицию Украины касаемо использования на Донбассе Bayraktar : ZN,UA 09:18
- Зачем Зеленский перетряхнул правительство? : УКРОП.org 08:57
- Новый министр обороны прокомментировал принятие Украины в НАТО : UA.news 06:50
- Резников рассказал, почему принял решение возглавить Минобороны : Слово і Діло 05:13
- Разумков спрогнозировал отставку Верещук в 2022 году : GlavPost.Com 03:39
- Зеленский внес изменения в состав СНБО: какие произошли перестановки : УНИАН 02:17
- Изменения в СНБО: кого Зеленский ввел в состав : ПрессОрг24 01:44
- Зеленский внес изменения в состав СНБО : Слово і Діло 01:43
- Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО : ДнепрCity.net 01:33
- 01:01 06.11.2021 Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО : Интерфакс-Україна 01:15
- Украина должна искать альтернативы Минском формату, - Резников : Цензор.Нет 01:02
- Зеленский нашел замену Резникову в ТКГ : ZN,UA 00:48
- Зеленский изменил состав СНБО: кто получил кресла : FinOboz 00:40
- Изменения в СНБО: кого Зеленский ввел в состав : DailyUA 00:26
- Министр обороны Резников объяснил, почему Украина может применять на Донбассе беспилотники Bayraktar: Мы на своей земле : Бабель 00:14
- Президент изменил состав СНБО : From-UA.com 00:06