Саакашвили не голодает, уверяют в Минюсте Грузии (54)

Ракурс 2021.11.06 09:27

6 ноя 2021, 09:21 Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политический деятель, получает разные виды каш и натуральные соки в тюрьме в Грузии, где он находится после задержания в Тбилиси в начале октября, Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает издание IPN. Министр уверяет, что адвокаты Саакашвили распространяют ложную информацию и на самом деле состояние здоровья экс-президента стабильное.