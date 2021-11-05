Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные - Фонд соцстраха (2)

Новости Ю 2021.11.05 19:27

Сегодня, 18:55 "Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", - отметили в релизе. Источник: gordonua.com В Фонде обратили внимание на то, что отстранение от работы людей, отказавшихся получить прививки от COVID-19, "призвано обезопасить их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска