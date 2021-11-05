Украинцам, отстраненным от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19, не оплатят больничные - Фонд соцстраха (2)

Новости Ю 2021.11.05 19:27
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"Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые
совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", - отметили в
релизе.
Источник: gordonua.com
В Фонде обратили внимание на то, что отстранение от работы людей,
отказавшихся получить прививки от COVID-19, "призвано обезопасить их
коллег, посетителей, учеников, воспитанников, студентов и других от риска
ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ОТСТРАНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ, РАБОТНИК, ОТКАЗ, Кузин
, Украина