Выяснились подробности работы горнолыжных курортов в Украине (58)

- В МОЗ рассказали, как на Новый год будут работать горнолыжные курорты : Перший Діловий 22:35
- Новогодние праздники на карпатских курортах разрешат только вакцинированным : Измаил вечерний 20:47
- Украинцам объяснили, могут ли полицейские проверять COVID-сертификаты : InternetUA 20:45
- Сертификат будет не нужен: в Минздраве анонсировали выдачу электронных браслетов вакцинированным от COVID-19 : Национальный Банк Новостей 20:39
- Украинцам объяснили, могут ли полицейские проверять COVID-сертификаты : MY.UA 20:01
- Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов : Karachun.com.ua 19:48
- Без ковид-сертификата на горнолыжный курорт - никак: Ляшко сделал заявление : InternetUA 19:45
- Без ковид-сертификата на горнолыжный курорт - никак: Ляшко сделал заявление : MY.UA 19:31
- 18:52 06/11/2021 Новогодние праздники на карпатских курортах разрешат только вакцинированным : ГолосUA 19:06
- В горы - только с COVID-сертификатом: как в Украине будут работать горнолыжные курорты : Dnepr.Info 18:28
- На вакцинированных украинцев наденут цифровые браслеты : Верже 17:27
- В Украине горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных : Комета-Кропивницкий 17:23
- Горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных, - министр : Время новостей 17:12
- На горнолыжные курорты будут пускать только вакцинированных от коронавируса украинцев : Парламент.UA 17:11
- Украинские горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных : 34 телеканал Дніпро 17:04
- Ляшко рассказал о работе горнолыжных курортов в карантин : SiteUA 17:03
- Горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных людей, - Ляшко : Телеканал "Дом" 16:49
- Горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных украинцев : Медиа-группа Объектив 16:40
- В Украине горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных : Шиповник.ua 16:37
- 06.11.2021 16:02 Минздрав Украины вместо сертификата готовит электронные браслеты для вакцинированных от COVID-19 : ДонПресс 16:03
- Горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных посетителей, - МОЗ : Front News International 15:38
- Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов : Завтра.UA 14:17
- Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от Минздрава : MY.UA 14:16
- Кому будут доступны горнолыжные курорты Карпат, - Ляшко : Матриця свободи 13:33
- На лыжи - невакцинированным нельзя: об ограничениях на зимних курортах : Горожанин Информ 12:46
- На Новый год в Буковель можно будет не всем: для горнолыжных курортов будут действовать особые правила : Гуру.ua 12:41
- На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - Ляшко : MY.UA 12:16
- Только по сертификатам вакцинации: Ляшко рассказал о работе лыжных курортов : Вести.ua 12:16
- На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - Ляшко : Главред 12:06
- Без ковид-сертификата на горнолыжный курорт - никак: Ляшко сделал заявление : Комментарии.UA 11:24
- Горнолыжные курорты будут работать только для привитых, остальные проходят мимо : UA-Reporter.com 11:15
- Не только Буковель: Ляшко рассказал о работе горнолыжных курортов в карантин : Слово і Діло 11:13
- Горнолыжные курорты будут работать лишь для вакцинированных, - Ляшко : Главное 11:06
- Минздрав разъяснил украинцам, законна ли на самом деле проверка COVID-сертификатов : РБК-Україна 11:01
- Строгий карантин будет действовать на горнолыжных курортах : Луганский Радар 10:58
- Без ковид-сертификата на горнолыжный курорт - никак: Ляшко сделал заявление : MY.UA 10:46
- Горнолыжные курорты откроют только для вакцинированных : Hronika.info 10:42
- Лыжи для избранных: Ляшко рассказал, о новых правилах работы зимних курортов : Новини Live 10:13
- Пустят не всех: как будут работать горнолыжные курорты Украины в новогодние праздники : MY.UA 10:01
- Пустят не всех: как будут работать горнолыжные курорты Украины в новогодние праздники : Апостроф 10:00
- Украинские горнолыжные курорты будут принимать только вакцинированных от COVID-19 - Минздрав : Луганский Радар 09:58
- Коронавирус Украина - будут ли работать горнолыжные курорты, как будут пускать : Луганский Радар 09:58
- На Новый год в Буковель можно будет не всем: для горнолыжных курортов будут действовать особые правила : MY.UA 09:16
- Горнолыжные курорты Украины на новогодние праздники смогут посетить только вакцинированные туристы : 7Днів.info 09:07
- Попасть на украинские горнолыжные курорты смогут только вакцинированные люди, - Минздрав : Экономические новости 09:04
- На Новый год в Буковель можно будет не всем: для горнолыжных курортов будут действовать особые правила : Сегодня.ua 09:01