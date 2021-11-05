Выяснились подробности работы горнолыжных курортов в Украине (58)

MY.UA 2021.11.05 22:46

5 ноября, 20:36 Глава Минздрава Виктор Ляшко поведал о том, что горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. Условия работы горнолыжных курортов / Фото hotelsbukovel.com.ua В нынешнем году горнолыжные курорты нашей страны будут принимать только вакцинированных посетителей, но при этом для посещения канатных дорог необходимо будет иметь COVID-сертификат. "Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных

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