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12:00, Сегодня "ПриватБанк" временно приостановит работу в ночь на 7 ноября

12:00, Сегодня "ПриватБанк" временно приостановит работу в ночь на 7 ноября (38)

06153.com.ua Бердянск 2021.11.05 12:02
Фото из интернета "ПриватБанк" в ночь с 6-го на 7 ноября временно приостановит работу ряда своих сервисов. Об этом сообщает пресс-служба банка. В "ПриватБанке" намерены обновить программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для своих клиентов в высокий сезон покупательной активности, "который начинается с "черной пятницы" (26 ноября) и завершается рождественскими распродажами по всему миру".
ПРИВАТБАНК, РАСПРОДАЖА, ТРАНЗАКЦИЯ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ, РАБОТА, ТЕРМИНАЛ, Украина
2021.11.06 (38)

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