12:00, Сегодня "ПриватБанк" временно приостановит работу в ночь на 7 ноября (38)

06153.com.ua Бердянск 2021.11.05 12:02

Фото из интернета "ПриватБанк" в ночь с 6-го на 7 ноября временно приостановит работу ряда своих сервисов. Об этом сообщает пресс-служба банка. В "ПриватБанке" намерены обновить программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для своих клиентов в высокий сезон покупательной активности, "который начинается с "черной пятницы" (26 ноября) и завершается рождественскими распродажами по всему миру".