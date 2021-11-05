Украина на следующей неделе покинет "зеленый список" ЕС (2)

Шиповник.ua 2021.11.05 15:37
05.11.2021
Послы ЕС подготовили решение Совета ЕС об исключении Украины из "зеленого
списка". На следующей неделе предоставят официальную рекомендацию.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
- Это решение было принято, учитывая текущую эпидемическую ситуацию в
Украине и общее ухудшение ситуации в Европе, - пишет пресс-служба.
Несмотря на исключение из "зеленого перечня", окончательное решение об
условиях туристических путешествий граждан Украины принимается
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, Украина