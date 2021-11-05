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Украина на следующей неделе покинет "зеленый список" ЕС

Украина на следующей неделе покинет "зеленый список" ЕС (2)

Шиповник.ua 2021.11.05 15:37
05.11.2021 Послы ЕС подготовили решение Совета ЕС об исключении Украины из "зеленого списка". На следующей неделе предоставят официальную рекомендацию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. - Это решение было принято, учитывая текущую эпидемическую ситуацию в Украине и общее ухудшение ситуации в Европе, - пишет пресс-служба. Несмотря на исключение из "зеленого перечня", окончательное решение об условиях туристических путешествий граждан Украины принимается
УКРАИНА, СПИСОК, ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОСОЛ, ИСКЛЮЧЕНИЕ, УКРАИНЕЦ, Кулеба, Украина
2021.11.06 (2)

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