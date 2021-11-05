Суд выпустил генерала Павловского из СИЗО под залог (3)

Бабель 2021.11.05 17:44
Екатерина Кадакова 17:10, 5 ноября 2021
Бывший замминистра обороны, боевой генерал Игорь Павловский, подозреваемый
по делу о продаже украинской армии некачественной военной техники, вышел из
СИЗО под залог.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Ростислав Кравец.
Как он уточнил в комментарии "Бабелю", Павловский был отпущен под залог в
размере 18 млн гривен, установленный Киевским апелляционным судом 22
октября.
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