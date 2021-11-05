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Суд выпустил генерала Павловского из СИЗО под залог

Суд выпустил генерала Павловского из СИЗО под залог (3)

Бабель 2021.11.05 17:44
Екатерина Кадакова 17:10, 5 ноября 2021 Бывший замминистра обороны, боевой генерал Игорь Павловский, подозреваемый по делу о продаже украинской армии некачественной военной техники, вышел из СИЗО под залог. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Ростислав Кравец. Как он уточнил в комментарии "Бабелю", Павловский был отпущен под залог в размере 18 млн гривен, установленный Киевским апелляционным судом 22 октября.
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2021.11.06 (3)

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