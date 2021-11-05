Дело Майдана: ГБР заподозрило Януковича в создании ОПГ (1)

Фокус 2021.11.05 17:05
05 ноября 2021 в 16:41
Фото: ua.news | ГБР сообщило о подозрении Януковичу как главарю ОПГ
Следствие считает, что экс-президент вместе с бывшими главами МВД, СБУ и
ВСУ причастны к гибели 76 человек во время Евромайдана.
Государственное бюро расследований (ГБР) по согласованию с Офисом
генпрокурора и сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору
Януковичу как руководителю организованной преступной группы, в состав
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