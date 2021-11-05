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Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь

Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь (2)

MY.UA 2021.11.05 22:16
5 ноября, 20:01 Место регистрации не будет давать право собственность на жилье. Изменить регистрацию можно будет через платформу "Дія". Об этом пишет в блоге для издания "Гордон"министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ. Он пояснил, какие изменения ожидают украинцев в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон об электронной прописке. "Скоро мы сделаем регистрацию чисто декларативной.
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2021.11.06 (2)

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