Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь (2)

MY.UA 2021.11.05 22:16

5 ноября, 20:01 Место регистрации не будет давать право собственность на жилье. Изменить регистрацию можно будет через платформу "Дія". Об этом пишет в блоге для издания "Гордон"министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ. Он пояснил, какие изменения ожидают украинцев в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон об электронной прописке. "Скоро мы сделаем регистрацию чисто декларативной.