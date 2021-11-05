Федоров: Прописка скоро станет просто способом сообщить государству, где ты живешь (2)

MY.UA 2021.11.05 22:16
5 ноября, 20:01
Место регистрации не будет давать право собственность на жилье. Изменить
регистрацию можно будет через платформу "Дія".
Об этом пишет в блоге для издания "Гордон"министр цифровой трансформации
Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, какие изменения ожидают украинцев в связи с тем, что Верховная
Рада приняла закон об электронной прописке.
"Скоро мы сделаем регистрацию чисто декларативной.
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, Украина