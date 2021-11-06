Рада во втором чтении приняла законопроект об онлайн-прописке (1)

AIN.ua 2021.11.05 17:09

05 Ноября, 2021, 16:30 Даниил Ивженко Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект No5463, который окончательно отменяет "штамп о прописке" и необходимость носить бумажную справку о месте жительства вместе с паспортом ID-картой. Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, сейчас смена места регистрации онлайн уже в виде эксперимента работает в 7 городах, а принятие законопроекта масштабирует услугу по всей Украине.