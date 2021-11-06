Рада во втором чтении приняла законопроект об онлайн-прописке (1)

AIN.ua 2021.11.05 17:09
05 Ноября, 2021, 16:30
Даниил Ивженко
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект No5463, который
окончательно отменяет "штамп о прописке" и необходимость носить бумажную
справку о месте жительства вместе с паспортом ID-картой.
Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, сейчас смена места
регистрации онлайн уже в виде эксперимента работает в 7 городах, а принятие
законопроекта масштабирует услугу по всей Украине.
РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОПИСКА, РЕЕСТР, ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, ЖИТЕЛЬСТВО, Федоров
, Украина