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Фокус: Украина

В Германии найден мертвым российский дипломат (ФОТО)

В Германии найден мертвым российский дипломат (ФОТО) (2)

Depo 2021.11.05 15:32
В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб 35-летний секретарь российской дипломатической миссии Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 5 ноября 2021 14:49 Фото: росЗМІ По предварительной версии, мужчина выпал из окна четырехэтажного здания посольства РФ. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Der Spiegel, который приводит информацию своих источников в немецкой разведке. Инцидент произошел еще 19 октября, однако огласку получил только сейчас.
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2021.11.06 (2)

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