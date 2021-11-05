В Германии найден мертвым российский дипломат (ФОТО) (2)

Depo 2021.11.05 15:32

В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб 35-летний секретарь российской дипломатической миссии Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 5 ноября 2021 14:49 Фото: росЗМІ По предварительной версии, мужчина выпал из окна четырехэтажного здания посольства РФ. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Der Spiegel, который приводит информацию своих источников в немецкой разведке. Инцидент произошел еще 19 октября, однако огласку получил только сейчас.