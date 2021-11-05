В Германии найден мертвым российский дипломат (ФОТО) (2)

Depo 2021.11.05 15:32
В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб 35-летний секретарь
российской дипломатической миссии
Михаил Хомченко Журналист отдела новостей
5 ноября 2021 14:49
Фото: росЗМІ
По предварительной версии, мужчина выпал из окна четырехэтажного здания
посольства РФ.
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Der Spiegel, который приводит
информацию своих источников в немецкой разведке.
Инцидент произошел еще 19 октября, однако огласку получил только сейчас.
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