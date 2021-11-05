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Фокус: Украина

05.11.2021 16:46 Снес палатку с фруктами и перевернулся: в Киеве ВАЗ пытался уйти от полицейской погони (7)

MIGnews.com.ua 2021.11.05 17:09
В Киеве автомобиль ВАЗ пытался оторваться от полициейской погони. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. По информации, инциндент произошел на Днепровской набережной. Как стало известно, на перекрестке с круговым движением на Бориспольской водитель мчался по встречной полосе, а на Харьковской проехал через рынок, где снес палатку с фруктами.
КИЕВ, ПОГОНЯ, НАБЕРЕЖНАЯ, ВОДИТЕЛЬ, ВАЗ, НАРУШИТЕЛЬ, Киев, Харьков, Черкассы
2021.11.06 (7)

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