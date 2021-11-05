Разумков создает в Раде межфракционное объединение "Разумная политика" - СМИ (28)

ОстроВ 2021.11.05 16:10

05.11.2021 15:48. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте новое межфракционное объединение "Розумна політика", - сообщает УП. По данным источников издания, в объединение войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных. Среди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер и

СЛУГА, ОБЪЕДИНЕНИЕ, РАЗУМКОВ, ВОРОНЬКО, НЕЛЛИ, НИКОЛАЕНКО, Разумков, Воронько, Мокан, Буймистер, Дмитрук, Николаенко, Туний, Стефанчук, Разумная политика, Украина