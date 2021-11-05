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Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам

Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам (15)

Цензор.Нет 2021.11.05 17:02
У пяти мореплавателей в паспортах было написано, что они - женщины, еще у 25 паспорта были просто поддельными. Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ. Признаки подделки обнаружили в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден. "При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта - мужчин, значилось, что они - женского пола", - отметили в Госпогранслужбе. Морякам с поддельными документами отказали во въезде в Украину.
МОРЯК, НИКОЛАЕВСК, ПОДДЕЛКА, ПОГРАНИЧНИК, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, ЕГИПЕТ, Египет, Украина, Одесса
2021.11.06 (15)

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