Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам (15)

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- 11:12 06/11/2021 В Николаевском порту задержали моряков-нелегалов в "липовыми" документами : ГолосUA 11:36
- В Николаевском порту задержали египтян с поддельными паспортами на женщин : Луганский Радар 10:58
- В порту Николаева обнаружили пятерых моряков-египтян, которые по документам были египтянками : RegioNews 10:42
- 06 ноября 2021, суббота, 09:53 В Николаевском порту задержали египетских моряков с паспортами на женские имена : Українські Новини 10:15
- 6 Ноября, 2021 В Николаевском морпорту у 30 иностранных моряков обнаружили поддельные паспорта : Маю право 10:00
- Выдавали себя за женщин: в Украину не пустили иностранных моряков с поддельными паспортами : Апостроф 10:00
- Моряки-иностранцы приплыли в Украину с "женскими" паспортами : Измаил вечерний 08:47
- "Женские паспорта": в Николаевском порту задержали моряков-египтян с проблемными документами : ПрессОрг24 07:44
- Украинские пограничники обнаружили у пяти мужчин из Египта "женские" паспорта : Позиция 07:42
- В Николаевском порту задержали моряков-египтян с паспортами на женские имена : 112.ua 07:30
- "Женские паспорта": в Николаевском порту задержали моряков-египтян с проблемными документами : DailyUA 06:25
- "Женские паспорта": в Николаевском порту задержали моряков-египтян с проблемными документами : NewsWeek 06:07
- "Женские паспорта": в Николаевском порту задержали моряков-египтян с проблемными документами : Українські національні новини 05:32
- В Николаевском порту задержали моряков-египтян с "женскими" паспортами : УНИАН 04:32
- В Николаевском порту задержали моряков-египтян с "женскими" паспортами : MY.UA 04:31