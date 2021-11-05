Моряки из Египта хотели попасть в Украину по поддельным документам (15)

Цензор.Нет 2021.11.05 17:02

У пяти мореплавателей в паспортах было написано, что они - женщины, еще у 25 паспорта были просто поддельными. Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ. Признаки подделки обнаружили в паспортах 30 членов экипажей иностранных суден. "При этом в официальных бумагах пяти граждан Египта - мужчин, значилось, что они - женского пола", - отметили в Госпогранслужбе. Морякам с поддельными документами отказали во въезде в Украину.