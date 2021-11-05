Смертельное ДТП на Гагарина: Коле Харьковскому назначили принудительную сдачу крови (12)

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- Смертельное ДТП в Харькове: Суд разрешил принудительно взять анализ крови у 16-летнего виновника : ForUm 18:35
- Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti принудительно сделают анализ крови : Преступности.нет 16:41
- 13:26 / 06.11.2021 Смертельное ДТП с Infiniti: подростку назначили принудительную сдачу крови : Багнет 13:31
- Смертельное ДТП с Infiniti: подростку назначили принудительную сдачу крови : MY.UA 13:31
- 12:00 06/11/2021 У 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове принудительно возьмут кровь для экспертиз : ГолосUA 12:07
- У харьковского мажора, устроившего смертельное ДТП, принудительно возьмут кровь для экспертиз : ASPInews 10:31
- Смертельное ДТП в Харькове: у водителя Infiniti возьмут кровь для проведения экспертиз : Укринформ 09:32
- Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего водителя принудительно возьмут кровь : Главное 08:06
- Смертельное ДТП в Харькове: у несовершеннолетнего водителя принудительно возьмут кровь : РИА Мелитополь 07:29
- Смертельное ДТП в Харькове: у подростка принудительно возьмут анализ крови : Главред 00:06
- Николай Харьковский - у водителя будут брать кровь принудительно : Луганский Радар 23:58