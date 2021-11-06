Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ (19)

NewsWeek 2021.11.06 00:07

КИЕВ. 5 ноября. NW. Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, который на днях возглавил Минобороны, передает NW со ссылкой на Офис Президента. Детали "… вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в указе No568/2021.