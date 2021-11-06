Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ (19)

2021.11.06 (19)2021.11.05 (9) →
- Ноябрь, 06 в 9:50 Зеленский сменил состав СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ : ICTV Факти 10:07
- Зеленский вывел Резникова из состава трехсторонней контактной группы. Его обязанности будет исполнять Костин : Kherson.life 10:00
- Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ : Donbass.UA 09:33
- Переговоры по Донбассу - делегацию Украины в ТКГ возглавил Андрей Костин : Луганский Радар 08:58
- Зеленский поменял временного руководителя украинской делегации в ТКГ : MY.UA 08:46
- Зеленский поменял временного руководителя украинской делегации в ТКГ : Апостроф 08:45
- 06.11.2021, 07:17 Зеленский вывел Резникова из состава украинской делегации в ТКГ: кто его заменил : В Час Пик 07:46
- Зеленский вывел Резникова из состава украинской делегации в ТКГ : НикВести 02:12
- Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ : ПрессОрг24 01:44
- Резников выведен из состава делегации Украины в ТКГ - указ : Ukr-Today.com 00:51
- Зеленский вывел Резникова из состава трехсторонней контактной группы. Его обязанности будет исполнять Костин : Страна.ua 00:31
- Резникова вывели из украинской делегации ТКГ: Кого Зеленский назначил взамен : Depo 00:30
- Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ : DailyUA 00:25
- Зеленский назначил временного руководителя украинской делегации в ТКГ: кто заменил Резникова : Obozrevatel 00:16
- Зеленский изменил персональный состав СНБО : Новости N 00:13
- Зеленский вывел Резникова из состава делегации в ТКГ: кто будет исполнять его обязанности : Новини Live 00:13
- Резников выведен из состава делегации Украины в ТКГ - указ : Bigmir)net Новости 00:10
- Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ : NewsWeek 00:07