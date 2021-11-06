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Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ

Резникова вывели из состава делегации в ТКГ - Зеленский подписал указ (19)

NewsWeek 2021.11.06 00:07
КИЕВ. 5 ноября. NW. Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, который на днях возглавил Минобороны, передает NW со ссылкой на Офис Президента. Детали "… вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в указе No568/2021.
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2021.11.06 (19)

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