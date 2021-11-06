Со следующего года "Феофания" станет доступнее для "простых людей" - Ляшко (17)

MY.UA 2021.11.06 08:31

6 ноября, 06:24 С 1 января 2022 года "Феофания" будет реализовывать приоритетные пакеты Программы медицинских гарантий, что означает, что "скорая" будет госпитализировать в больницу "простых людей". Как передает Укринформ со ссылкой на hromadske, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "К ним (в "Феофанию", - ред.) также будет госпитализировать простых людей "скорая" с инфарктами, инсультами и, возможно, еще в отношении других