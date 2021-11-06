Со следующего года "Феофания" станет доступнее для "простых людей" - Ляшко (17)

2021.11.06 (17)2021.11.05 (15) →
- В Минздраве рассказали, когда все украинцы смогут лечиться в Феофании : Соцпортал 11:39
- Ляшко откроет больницу "Феофания" для всех украинцев : ASPInews 11:31
- Элитную больницу Феофания, в которой лечился Зеленский, откроют для всех : Дружковка на ладонях 11:28
- "Феофания" будет доступна всем украинцам: Ляшко рассказал детали : ZN,UA 09:48
- 06.11.2021 в 09:31 Ляшко пообещал с нового года открыть "Феофанию" для "простых людей" : InfoResist.org 09:45
- Сегодня, 08:57 Ляшко пообещал, что "Феофания" будет открыта для всех граждан Украины : ReplyUA.net 09:12
- Со следующего года "Феофания" станет доступнее для "простых людей" - Ляшко : Укринформ 08:32
- Со следующего года "Феофания" станет доступнее для "простых людей" - Ляшко : MY.UA 08:31
- 05.11.2021, 22:54 Ляшко заявил, что больницу "Феофания" сделают доступной для "простых людей" : В Час Пик 07:16
- Ляшко пообещал открыть больницу Феофания для "простых людей" : MY.UA 03:01
- Больница для народа: "Феофания" станет доступной для всех украинцев : Гуру.ua 01:41
- Феофанию откроют для всех украинцев : Луганский Радар 00:58
- Больница для народа: "Феофания" станет доступной для всех украинцев : Сегодня.ua 00:31
- "Феофанию" откроют для всех украинцев: когда туда попадут обычные пациенты : MY.UA 00:31
- "Феофанию" откроют для всех украинцев: когда туда попадут обычные пациенты : Комментарии.UA 00:24
- Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев с января следущего года : НикВести 00:12
- Минздрав откроет больницу "Феофания" для всех украинцев : UA.news 23:50