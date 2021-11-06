Шевченко на следующей неделе отправится в Италию для подписания контракта с Дженоа (26)

Sportarena.com 2021.11.06 10:41

Договор рассчитан до 2024 года 06 ноября 2021, 10:11 Автор: Сергей Олексюк Андрей Шевченко, фото - Getty Images Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на следующей неделе возглавит итальянский Дженоа. По информации портала Джанлуки Ди Марцио, Шевченко в начале следующей недели отправится в Италию для согласования сделки. Ожидается, что Дженоа предложит украинцу контракт до лета 2024 года.