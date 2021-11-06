Шевченко на следующей неделе отправится в Италию для подписания контракта с Дженоа (26)

- Андрей Шевченко возглавит старейший клуб Италии : Вести.ua 11:46
- Андрей Шевченко продолжит тренерскую карьеру в итальянском клубе : Подробности.ua 11:41
- Андрей Шевченко нашел работу в Италии - СМИ : Фокус 11:35
- Андрей Шевченко нашел работу в Италии - СМИ : MY.UA 11:31
- Шевченко может возглавить итальянский клуб Дженоа : Перший Незалежний 11:20
- Андрей Шевченко возглавит старейший футбольный клуб Италии: известна зарплата специалиста : Факти 11:05
- Андрей Шевченко может возглавить итальянский ФК "Дженоа" - СМИ : Страна.ua 11:01
- Шевченко может возглавить итальянский клуб : Вечерние Вести 11:00
- Шевченко может возглавить итальянский клуб : Версии.com 10:54
- Шевченко на следующей неделе отправится в Италию для подписания контракта с Дженоа : Sportarena.com 10:41
- Финальная стадия переговоров: Шевченко может возглавить итальянский клуб Серии A : 24 канал 10:00
- Шевченко близок к назначению главным тренером клуба Серии А - СМИ : Новое Время 09:46
- Назван клуб, который возглавит Андрей Шевченко : Obozrevatel 09:46
- 06.11.2021 09:28 Шевченко готов возглавить итальянский клуб : MIGnews.com.ua 09:39
- Стала известна зарплата Андрея Шевченко на посту главного тренера "Дженоа" : Динамо Киев от Шурика 09:30
- Больше, чем в сборной. Стала известна зарплата Шевченко в Дженоа : Сегодня.ua 09:16
- В Италии утверждают, что Андрей Шевченко в ближайшие часы возглавит "Дженоа" : Dynamomania.com 08:34
- Шевченко может возглавить итальянский клуб : РИА Мелитополь 08:29
- Андрей Шевченко возвращается в Серию А, но не в "Милан" : Footboom.com 08:05
- Шевченко возвращается в Италию : Сегодня.ua 08:02
- Андрей Шевченко ведет переговоры с Дженоа : Шахта.org 08:01
- Шевченко может возглавить итальянский клуб : MY.UA 06:46
- Шевченко может возглавить итальянский клуб : iSport.ua 06:46
- Андрей Шевченко ведет переговоры с Дженоа : Football.ua 01:36
- Андрей Шевченко ведет переговоры с Дженоа : MY.UA 01:31