Шеф ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы предупредить Кремль в отношении Украины, - CNN (26)

Еспресо TV 2021.11.06 08:34

6 ноября, 2021 суббота 07:22 Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники раскрыл подробности недавнего посещения Москвы (РФ) главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Джозефом Бернсом Как отмечается, по поручению Джозефа Байдена тот должен был разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о том, что официальный Вашингтон внимательно следит за российскими войсками вблизи украинской