Шеф ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву, чтобы предупредить Кремль в отношении Украины, - CNN (26)

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- 06 ноября 2021, суббота, 12:53 Глава ЦРУ тайно летал в РФ узнать о возможном вторжении в Украину, - СМИ : Українські Новини 13:15
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- 11:30 06.11.2021 Директор ЦРУ посетил Россию чтобы предупредить по поводу Украины - CNN : Петр и Мазепа 11:41
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- Директор ЦРУ прилетал в Москву, чтобы предостеречь Кремль от военных действий против Украины - СМИ : Информационное Сопротивление 10:43
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- Глава ЦРУ поехал в Москву из-за скопления войск РФ возле украинской границы - CNN : Obozrevatel 09:01
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- 07:28 / 06.11.2021 Директор ЦРУ предостерег Москву от вторжения в Украину, - CNN : Багнет 07:31
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- Директор ЦРУ ездил в Россию из-за Украины - СМИ : Bigmir)net Новости 03:10
- Директор ЦРУ ездил в Россию из-за Украины - СМИ : MY.UA 03:01
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